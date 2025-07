Stars ‚Es war echte Liebe‘: Lilly Becker reflektiert über Ehe mit Boris Becker

Lilly und Boris Becker - 21.03.17 - Koeln - Eventpress Adolph BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 14:00 Uhr

Die Dschungelkönigin verrät, wieso sie den berühmten Nachnamen ihres Ex nicht ablegen will.

Lilly Becker wirft einen ehrlichen Blick zurück auf ihre Ehe mit Boris Becker.

Das Model war von 2009 bis 2017 mit der Tennis-Ikone verheiratet. Zusammen haben sie den 15-jährigen Sohn Amadeus. Mittlerweile sind sowohl Lilly als auch Boris wieder vergeben. Mit seiner neuen Frau Lilian de Carvalho Monteiro erwartet der 57-Jährige sogar ein gemeinsames Baby. Trotzdem hat sich Lilly dazu entschlossen, den Nachnamen ihres Ex-Manns zu behalten.

„Ich bin unglaublich stolz, ich liebe meinen Nachnamen. Ich habe den Mann sowas von geliebt. Er ist der Vater meines Sohnes, unseres Sohnes“, erzählte sie im ‚WOT Podcast – von 0 auf 100‘ mit Franca Lehfeldt. „Ich liebe es, die Frau von Boris Becker zu sein. Ehe ist Arbeit, die war so viel Arbeit.“

Deshalb hat die Dschungelkönigin auch nicht vor, den Namen Becker abzulegen. „Ich bin noch stolz und ich behalte meinen Nachnamen, bis ich weiter heirate“, betonte sie. Den Namen habe sie sich über all die Jahre mit dem Ex-Tennisprofi „verdient“, so Lilly. „Ich war mit ihm zusammen. Es war echte Liebe, wir haben einen Sohn. Ich verteidige den Namen noch immer. Der Name ist eine große Ehre.“

Doch eine Sache stört die 49-Jährige gewaltig. „Die ‚Ex von‘, das ist, was mich nervt“, klagte sie. Oft werde übersehen, dass sie eine erfolgreiche Unternehmerin mit eigenen Angestellten sei. Ende 2023 gründete die Niederländerin in London ihre eigene Firma. „Ich habe mich sehr oft bewiesen, ich habe Jobs gemacht, und ich zeige mich, wie ich wirklich bin, weil ich war ja immer nur im Schatten von Boris, und jetzt bin ich alleine und zeige unseren Sohn“, fügte die TV-Beauty hinzu.