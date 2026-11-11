Stars Este Haim verrät überraschendes Ehe-Geheimnis: Darauf kommt es wirklich an

Este Haim - All Points East 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 10:00 Uhr

Este Haim verrät überraschendes Ehe-Geheimnis.

Este Haim hat eine ziemlich ungewöhnliche Vorstellung davon, was eine glückliche Ehe ausmacht.

Für die Musikerin gehören getrennte Badezimmer offenbar zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine funktionierende Beziehung. Die Sängerin und Bassistin der Band Haim ist überzeugt, dass neben Romantik und gegenseitiger Aufmerksamkeit auch ausreichend Freiraum entscheidend ist.

Die 40-Jährige heiratete den Unternehmer Jonathan Levin, Mitgründer und Geschäftsführer des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis, am Silvesterabend 2025 in Kalifornien. Seitdem hat sie mehrfach darüber gesprochen, wie sie ihre Partnerschaft lebendig halten möchte. Ihr Grundsatz: Auch nach der Hochzeit sollte man sich weiterhin umeinander bemühen und sich regelmäßig wie frisch Verliebte behandeln.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ stellte Este Haim klar, was sie mit ihrer früheren Aussage meinte, dass sie und ihr Mann immer wieder miteinander ausgehen sollten. „Ich glaube, da haben mich einige missverstanden“, erklärte sie. Es gehe darum, sich kleine Nachrichten zu hinterlassen, Blumen mitzubringen und die Beziehung nicht als selbstverständlich anzusehen. Doch auch ein wenig Privatsphäre spiele eine wichtige Rolle. „Getrennte Badezimmer halte ich ebenfalls für ziemlich unverzichtbar“, verriet die Musikerin. Bei einem vollen Terminkalender könne der Alltag schnell zur Routine werden. Deshalb müsse man bewusst dafür sorgen, dass die Leidenschaft nicht verloren gehe. „Man muss es aufregend halten, gemeinsam ausgehen und sich auch mal ein freches Nacktfoto schicken. Es soll schließlich prickelnd bleiben“, sagte sie. Als sie und Jonathan sich verlobt hatten, sei ihr deshalb besonders wichtig gewesen, die spielerische Seite ihrer Beziehung zu bewahren. „Das dürfen wir nicht verlieren. Das müssen wir uns erhalten.“

Auf getrennte Schlafzimmer möchte Este allerdings verzichten. Dabei könnte ihr Mann durchaus einen Grund dafür haben: Offenbar schnarcht die Musikerin. „Mein Mann hat sich darüber schon beschwert. Ich könnte verstehen, wenn er deshalb lieber in einem anderen Bett schlafen würde. Aber dazu wird es nicht kommen. Tut mir leid“, scherzte sie.

Wie wichtig gemeinsame Erlebnisse sind, zeigt auch ein kürzliches Date des Paares. Este und Jonathan kehrten dafür an den Ort ihres ersten Treffens zurück: die Kulturstätte Pioneer Works. Dort verbrachten sie einen Tag mit Musik, Kunst und guten Getränken. Schon früher hatte die Musikerin betont, dass Beziehungen kontinuierliche Aufmerksamkeit benötigen. „Man sollte sich immer wieder umeinander bemühen. Auch wenn man bereits in einer Partnerschaft ist, sollte man weiterhin miteinander ausgehen und daran arbeiten, die Beziehung zu verbessern. Beziehungen sind Arbeit – und das vergessen viele Menschen“, erklärte sie ‚People‘. Singles gab sie ebenfalls einen Rat mit auf den Weg: „Wenn ihr alleinstehend seid, habt Spaß. Wir leben schließlich auf einem rotierenden Felsen in einem riesigen Universum. Also genießt das Leben!“