Film Ethan Hawke hatte eine frustrierende, aber lohnende Zeit bei den Dreharbeiten zu ‚Blue Moon‘

Bang Showbiz | 02.11.2025, 13:00 Uhr

Ethan Hawke fand die Dreharbeiten zu ‚Blue Moon‘ „frustrierend und schwierig“ – aber auch „lohnend“.

Der 54-jährige Schauspieler arbeitete mit Regisseur Richard Linklater bereits zum neunten Mal zusammen. In dem Film spielt er den legendären Songwriter Lorenz Hart – und der Filmemacher forderte ihn immer wieder dazu auf, völlig in seiner Rolle zu „verschwinden“. Ethan sagte gegenüber ‚Variety‘: „Was Rick wirklich von mir wollte, war, dass ich verschwinde. Nach einem Take, wenn ich mich selbst bewertete, sagte Rick: ‚Ich habe dich gesehen.‘ Und jedes Mal, wenn er ‚mich‘ sah, verwarf er, was ich gerade tat. Das war frustrierend und schwierig – und lohnend. Fast so, als würde er mich fragen: ‚Kannst du diesen Schrank nur mit diesen fünf Werkzeugen bauen?'“

Der ‚Boyhood‘-Star ließ sich für die Rolle von seinen frühen Jahren in der New Yorker Theaterszene inspirieren, da er Parallelen zwischen seiner Figur und seinen damaligen Mentoren erkannte. Er erklärte, dass er seine Ausbildung im Theater von älteren schwulen Männern erhalten habe. „Das waren intelligente Männer wie Larry (Hart). Er ist Schriftsteller, ein Liebhaber des Lebens, aber er hat seine Dämonen – und er lebte in einer Zeit, in der es noch viel schwieriger war, offen schwul zu sein. Ich kannte Menschen wie Larry Hart, mit dieser tiefen Emotionalität, Wahrnehmung und Einsicht. Sie wussten alles über das Theater – so wie Mönche die Bibel behandeln“, so Hawke.

Obwohl die Rolle außerhalb seiner „Komfortzone“ lag, konnte Ethan sich dennoch mit Hart identifizieren. Er erklärte, dass er diesen Menschen ebenfalls in sich trage und dass er deshalb begeistert gewesen sei, den Part angeboten bekommen zu haben. „Diese Rolle liegt zwar außerhalb meiner Komfortzone, aber ich kenne diesen Typen. Ich habe viele verschiedene Charaktere gespielt, aber in gewisser Weise ist Larry der, der mir am nächsten steht“, so Hawke weiter.