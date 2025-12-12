Stars Ethan Hawke: Seine Skripte entstehen per Hand

12.12.2025

Ethan Hawke schreibt alle seine Texte mit der Hand.

Der 55-jährige Filmstar bereitet sich stets akribisch auf seine Rollen vor. Hawke erklärt, dass ihm dies dabei hilft, „dem Autor gegenüber auf positive Weise äußerst kritisch zu sein“.

Der Hollywood-Star erzählte ‚Variety‘: „Ich schreibe alles mit der Hand, als wäre es mein Tagebuch. Ich lerne nichts aus einem getippten Text auswendig; ich möchte nicht, dass irrelevante Regieanweisungen Teil davon sind. Ich versuche, aus dem Gedächtnis zu schreiben, und dann schaue ich mir an, was ich falsch gemacht habe. Das hilft mir auch dabei, dem Autor auf positive Weise äußerst kritisch gegenüberzustehen.“

Hawke ist überzeugt, dass sein Ansatz logisch sinnvoll ist. Der Filmstar fügte hinzu: „Wenn man eine wirklich lange Rede halten muss – das hat mir Jon Voight beigebracht – schnürt man seine Schuhe auf. Und man muss die Rede halten, während man seine Schuhe schnürt. Wenn ich reden und dabei meine Schuhe schnüren würde, wäre das kein Problem. Wenn ich versuche, mich zu erinnern, ist das schwierig.“

Kürzlich behauptete der Schauspieler zuvor, dass Gier das Filmgeschäft beherrsche. Er räumt ein, dass die Filmindustrie „darauf ausgelegt ist, Geld zu verdienen“ – doch er bewundert Schauspieler und Schauspielerinnen, die bereit sind, finanzielle Risiken einzugehen.