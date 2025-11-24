Stars Ethan Hawkes Kinder waren vom Swift-Video-Auftritt wenig begeistert

Bang Showbiz | 24.11.2025, 14:00 Uhr

Ethan Hawkes Töchter wünschen sich, er wäre nicht in einem Musikvideo von Taylor Swift aufgetreten.

Der 55-jährige Schauspieler – der Maya (27) und Levon (23) aus seiner Ehe mit Uma Thurman sowie Clementine (17) und Indiana (14) mit seiner Frau Ryan Shawhughes hat – fühlte sich geschmeichelt, als die Sängerin ihn bat, neben seinem ‚Der Club der toten Dichter‘-Co-Star Josh Charles in ihrem 2024-Werbespot für ‚Fortnight‘ mitzuwirken. Doch seine Teenager waren von diesem Schritt nicht so beeindruckt, wie man vermuten könnte.

Er sagte gegenüber dem Magazin ‚Sunday Times Culture‘: „Das ist ein Beispiel dafür, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Habe ich es für meine Teenager-Töchter getan? Nein. Ich habe sie zu einem Taylor-Swift-Konzert mitgenommen. Aber ich habe es getan, weil Taylor mich darum gebeten hat und ich mich geschmeichelt fühlte, dass sie wusste, was ‚Der Club der toten Dichter‘ ist. Aber seltsamerweise ist es das Einzige, von dem ich glaube, dass meine Kinder sich wünschten, ich hätte es nicht getan.“ Auf die Frage, ob das daran liege, dass ihre Freunde das Video sehen würden, antwortete er: „Nein, weil ich ihnen Taylor weggenommen habe! Sie hatten ihre eigene Beziehung zu Taylors Musik, und jetzt hat Dad eine Weihnachtskarte von ihr bekommen oder was auch immer.“

Hawke gab offen zu, dass er sich nach seiner Scheidung von Uma im Jahr 2005 geschworen hatte, keine neue Beziehung einzugehen und keine weiteren Kinder zu bekommen, aber 2008 heiratete er Shawhughes, die zuvor Babysitterin für seine älteren Kinder gewesen war. Er sagte gegenüber ‚People‘: „Als ich mich trennte, war ich fest entschlossen, keine weiteren Kinder zu haben, und wollte für den Rest meines Lebens Single bleiben. Aber dann fand ich eine beste Freundin und ich mochte es, sie zu küssen.“