Stars Eva Longoria: Großzügige Spende

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 14:00 Uhr

Eva Longoria spendet 1 Million Dollar (rund 974.600 Euro) für die Feuerwehreinsätze in Los Angeles und den Wiederaufbau.

Die 48-jährige Schauspielerin – die gezwungen war, ihr eigenes Haus in Südkalifornien zu evakuieren – hatte ursprünglich 50.000 Dollar (etwa 48.744 Euro) zugesagt, aber sie hat diesen Betrag auf eine riesige Summe erhöht, um die Latino Community Foundation und die California Community Foundation zu unterstützen.

Wie der ,Hollywood Reporter‘ berichtet, stammt die Spende aus den 50 Millionen Dollar (rund 48.741.000 Euro), die sie im März 2024 für den Bezos Courage and Civility Award erhalten hat. Die jährliche Auszeichnung wird an Personen verliehen, die einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft leisten. Gemäß den Bedingungen des Preises hat sie ein Jahrzehnt Zeit, um das Geld für einen wohltätigen Zweck zu verwenden, und ihre erste Spende ist für den Wiederaufbau nach dem Brand in Los Angeles bestimmt.

Kürzlich gab Eva zu, dass sie sich „privilegiert“ fühle, in Spanien und Mexiko zu leben und nicht in den „dystopischen“ Vereinigten Staaten, als sie über das politische Klima nachdachte.