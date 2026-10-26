Stars Eva Longoria verrät die Inspiration für ihre gemeinnützige Organisation zum 20. Jubiläum

Eva Longoria - Arrivals - amfAR Gala Cannes 2026 Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 11:00 Uhr

Eva Longoria verrät die Inspiration für ihre gemeinnützige Organisation zum 20. Jubiläum.

Eva Longoria gründete ihre gemeinnützige Organisation aus Liebe zu ihrer Schwester.

Der Star aus der Erfolgsserie ‚Desperate Housewives‘ feiert das 20-jährige Bestehen von ‚Eva’s Heroes‘. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, „das Leben von Menschen mit besonderen intellektuellen Bedürfnissen zu bereichern“. Longorias Schwester Elizabeth lebt mit einer solchen Beeinträchtigung. Wie die Schauspielerin erklärte, war sie der ausschlaggebende Grund dafür, dass sie die Organisation ins Leben rief. Bei einer Veranstaltung zum 20. Jubiläum von ‚Eva’s Heroes‘ sagte sie gegenüber ‚News 4 San Antonio‘: „Meine Mutter war Sonderpädagogin, und ich habe das alles für meine Schwester getan. Ich habe diese Organisation aufgebaut, weil ich mir gewünscht hätte, dass es während meiner Kindheit etwas Vergleichbares für sie gegeben hätte. Und jetzt, da wir es geschaffen haben, können wir uns eine Welt ohne diese Organisation gar nicht mehr vorstellen.“

Eva Longoria sprach auch über die Entwicklung der Organisation und räumte ein, dass es sich für sie so anfühle, als hätte alles erst gestern begonnen. Sie erklärte: „Meine Leidenschaft ist nach wie vor da. Sie ist immer noch dieselbe. Dass wir jetzt 20 Jahre feiern und sehen können, welche Gemeinschaft wir aufgebaut haben, berührt mich zutiefst. Wir haben mit einem Nachmittagsprogramm begonnen, aus dem später ein Sommerprogramm wurde. Danach kamen Veranstaltungen und Tanzabende hinzu. Heute sind wir eine große Gemeinschaft von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Kinder und Erwachsene mit geistigen Beeinträchtigungen einen Ort haben, an dem sie lernen, sich weiterentwickeln, Zuneigung erfahren und als Menschen wahrgenommen werden.“ Die 51-jährige Schauspielerin erläuterte außerdem, warum die Organisation von Anfang an in San Antonio im US-Bundesstaat Texas geblieben ist. Dabei betonte sie, dass sie durch und durch Texanerin sei.

Kürzlich sprach Longoria in einem Interview mit der Zeitung ‚The Times‘ auch über den „riskanten“ Schritt, ein weiteres eigenes Unternehmen zu gründen: eine Produktionsfirma. Sie sagte: „Schauen wir uns doch meine Branche an: In Hollywood sind diejenigen erfolgreich, die bestehende Strukturen aufbrechen. Es sind die Menschen, die sich mit den etablierten Studios anlegen, die gewohnten Vorgehensweisen infrage stellen und sich gegen die Entscheidungsträger behaupten, die darüber bestimmen, wer die Möglichkeit bekommt, kreativ tätig zu werden. Immer mehr Menschen gehen andere Wege, um ihre kreativen Ideen umzusetzen, und haben damit Erfolg. Dafür braucht man Risikobereitschaft und Selbstvertrauen.“