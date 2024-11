Stars Eva Longoria: USA sind ein „dystopischer“ und „beängstigender“ Ort

Bang Showbiz | 15.11.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat die Nase voll von ihrem Heimatland, nachdem Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen hat.

Eva Longoria fühlt sich „privilegiert“, in Spanien und Mexiko statt in den USA zu leben.

Die Schauspielerin und ihr Ehemann José Bastón, mit dem sie den sechsjährigen Sohn Santiago hat, teilen ihre Zeit zwischen den beiden Ländern auf. Von ihrer US-amerikanischen Heimat ist die 49-Jährige dagegen schwer enttäuscht, nachdem Donald Trump zum neuen Präsidenten gewählt wurde.

Im Interview mit der Zeitschrift ‚Marie Claire‘ enthüllt sie: „Ich bin privilegiert. Ich kann fliehen und irgendwo hingehen. Die meisten Amerikaner haben nicht so viel Glück. Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen und meine Angst und Traurigkeit gilt ihnen.“

Die ‚Desperate Housewives‘-Darstellerin fügt hinzu, dass sie ihr „ganzes Erwachsenenleben“ in und um Los Angeles verbracht habe, aber schon vor Jahren bemerkte, dass sich die Dinge „verändert“ hätten. „Die Stimmung war anders. Und dann passierte Covid und das hat die Sache über den Haufen geworfen“, schildert sie. „Ob es nun die Obdachlosigkeit oder die Steuern sind, nicht dass ich über Kalifornien lästern will – es fühlt sich einfach so an, als ob dieses Kapitel in meinem Leben jetzt abgeschlossen ist.“

Eva war bitter enttäuscht, dass Donald Trump seine Herausforderin Kamala Harris bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen besiegt hat. „Wenn er seine Versprechen hält, wird es ein beängstigender Ort sein“, prophezeit sie.

Die brünette Schönheit weist auch auf die „angespannte Beziehung“ zwischen den USA und Mexiko hin. „Die Leute, die geschrien haben: ‚Baut die Mauer!‘, sind die gleichen, die zu Taco Tuesday gehen. Und ich sage: ‚Nein, nein, nein. Ihr könnt nicht mit einer Margarita rausgehen und auf die Kultur sch***en, die euch die Tacos und die Margarita gegeben hat‘“, kritisiert sie.