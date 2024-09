Stars Eva Mendes: Kehrt sie vor die Kamera zurück?

Bang Showbiz | 18.09.2024, 12:33 Uhr

Die 50-jährige Schauspielerin weiß nicht, ob sie jemals wieder einen Film drehen wird.

Eva Mendes weiß noch nicht, ob sie jemals wieder einen Film drehen wird.

Die 50-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Ryan Gosling die Kinder Esmeralda (9) und Amanda (7) großzieht, hat seit ihrem letzten Auftritt in ‚Lost River‘ aus dem Jahr 2014 keine Rolle mehr angenommen. Dass sie zuletzt im Regiedebüt ihres Partners zu sehen war, stellt für Eva laut eigener Aussage einen „Höhepunkt“ ihrer Karriere dar. Deshalb sei sie unsicher, ob sie überhaupt irgendwann nach Hollywood zurückkehren wolle. In der Talksendung ‚Good Morning America‘ erklärte sie dazu: „Ich weiß es nicht. Wenn es eine interessante Rolle gibt. Ich ging zu einem Zeitpunkt, vor zehn Jahren, als ich das Gefühl hatte, dass ich es geschafft hatte. Ich hatte mit Ryan Gosling gearbeitet. Er ist der Beste. Das war so ein Höhepunkt meiner Karriere mit ihm zu arbeiten und das, was wir zusammen kreiert hatten, war ein guter Zeitpunkt, um einfach zu verschwinden. Also, wer weiß?“

Für die zweifache Mutter sei es kein schwerer Entschluss gewesen, sich gegen ihre Schauspielkarriere und für ihre Familie zu entscheiden. Im März sagte sie gegenüber ‚Today‘: „Darüber musste ich gar nicht nachdenken. Ich habe so ein Glück und dachte mir, wenn ich diese Zeit mit meinen Kindern haben kann – und ich arbeite immer noch, ich schauspielere nur nicht mehr, denn schauspielern musst du an unterschiedlichen Orten. Man muss reisen. Es war irgendwie eine nonverbale Abmachung, dass Ryan arbeitet und ich arbeite. Ich würde nur einfach hier arbeiten.“