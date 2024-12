Er spielte neben Shirley Temple Ex-Kinderstar Johnny Russell mit 91 Jahren gestorben

Johnny Russell neben Barbara Stanwyck in "Always Goodbye". (wue/spot)

SpotOn News | 30.12.2024, 19:14 Uhr

Schon als Kind wurde Johnny Russell berühmt. Der ehemalige Schauspieler ist bereits am 14. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorben, wie seine Tochter jetzt bestätigt.

Der ehemalige US-Kinderstar John R. Countryman (1933-2024), damals unter anderem bekannt als Johnny Russell oder auch John Russell, ist bereits am 14. Dezember in Loudoun, im US-Bundesstaat Virginia, verstorben. Das hat seine Tochter, Vanessa Countryman, jetzt dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bestätigt. Der Ex-Schauspieler und spätere Diplomat sei an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben und wurde 91 Jahre alt.

Johnny Russell spielte neben Shirley Temple und Barbara Stanwyck

Zwar verbrachte Countryman nur wenige Jahre vor der Kamera, der junge Schauspieler wurde jedoch berühmt an der Seite von Stars wie Shirley Temple (1928-2014), Barbara Stanwyck (1907-1990), Jimmy Stewart (1908-1997) und Tyrone Power (1914-1958). Neben Stanwyck war er im Jahr 1938 in "Always Goodbye" zu sehen, seine wohl größte Rolle hatte er jedoch wohl als Tyltyl im 1940 erschienenen Film "The Blue Bird", in dem Temple als dessen Schwester Mytyl auftrat.

Schon in sehr jungen Jahren kam der 1933 in Brooklyn geborene Countryman damit zum Film, seine Eltern entschieden laut des Berichts jedoch, dass er eine "normale Kindheit" verbringen sollte. Später war er demnach Pilot bei der Air Force oder auch als Zeitungsreporter tätig. In den 1980ern war der ehemalige Schauspieler für mehrere Jahre Botschafter der Vereinigten Staaten im Oman.

Seine Tochter Vanessa habe ihn als "wahren Mann der Renaissance" beschrieben, heißt es in dem Bericht weiter. Countryman hinterlässt neben seiner Tochter demzufolge auch seine Ehefrau Illona.