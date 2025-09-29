Stars Familien-Zoff: Selena Gomez wählt Opa statt Mama

Selena Gomez and Benny Blanco Oscars Marrch 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 08:00 Uhr

Mutter Mandy Teefey „am Boden zerstört“ zurückgelassen haben, indem sie ihren Großvater David Cornett ausgewählt hat, sie bei ihrer Hochzeit mit Benny Blanco zum Altar zu führen.

Die 33-jährige Sängerin heiratete den 37-jährigen Musikproduzenten am Samstag (27. September) in Santa Barbara, und Insider berichten, dass ihre Entscheidung, wer sie zum Altar führen soll, zu einer Spaltung in ihrer Familie geführt hat.

Laut ‚Daily Mail‘ behaupteten Familienangehörige, Selena Gomez‘ Mutter und Stiefvater Brian seien verärgert gewesen, als sie erfuhren, dass ihr Großvater die Sängerin zum Altar führen würde. Ein Insider berichtete der Zeitung: „Selenas Mutter und ihr Stiefvater Brian waren am Boden zerstört, dass sie nicht ihre Mutter ausgewählt hatte, um sie zum Altar zu führen. In einer überraschenden Entscheidung wählte sie ihren Großvater David, um sie an Benny zu übergeben.“ Der Insider fügte hinzu: „David und seine Frau Debbie brachen in Freudentränen aus, als sie ihn fragte. Selena traf die Entscheidung, sobald sie mit der Planung der Hochzeit begannen.“

Gomez gab dem Musikproduzenten in einer mit Stars gespickten Zeremonie auf einem privaten Anwesen das Ja-Wort. Zu den Gästen gehörte auch Taylor Swift (35). Die Feierlichkeiten begannen am Freitagabend mit einem Probeessen auf einem Anwesen in Hope Ranch. Die Co-Stars der Sängerin aus ‚Only Murders in the Building‘, Martin Short, Paul Rudd und Steve Martin, wurden beim Verlassen ihres Hotels fotografiert. Die Hochzeit war Teil eines Wochenendprogramms, bei dem die meisten Gäste im El Encanto Hotel in Montecito untergebracht waren.