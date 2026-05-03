Musik Post Malone verschiebt Tour, um sich auf Album zu konzentrieren

Post Malone - Grammys 2026 - Performance - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2026, 18:00 Uhr

Post Malone hat den Start seiner Tour abgesagt, damit er sein Album fertigstellen kann.

Der ‚Circles‘-Hitmacher sollte später in diesem Monat zur ‚Big Ass Stadium Tour Part 2‘ aufbrechen, doch sie beginnt nun stattdessen am 9. Juni in Charlotte, North Carolina, mehr als drei Wochen später als ursprünglich geplant. Dadurch wurden sechs Konzerte vollständig gestrichen, darunter Stopps in Texas, Louisiana, Alabama und Florida.

Post traf die Entscheidung, nachdem er neue Musik versprochen hatte, dieses Versprechen aber noch nicht eingelöst hat. Er verkündete in seiner Instagram Story: „Als ich nach Stagecoach auf den kommenden Zeitplan geschaut habe, wurde mir klar, dass das, was wir versuchen wollten, und das, was möglich ist, nicht wirklich zusammenpassen. Die Wahrheit ist, ich habe euch wunderbaren Menschen neue Musik versprochen, und ich habe keine Zeit, sie fertigzustellen, bevor die Tour beginnt.“ Er und sein Team seinen noch nicht bereit für die Tour, also treffe er die Entscheidung, die Tour um etwa 3 Wochen zu verschieben, um diese Musik fertigzustellen. Er fügte hinzu: „Das gesagt, tut es mir so leid für die Leute, die geplant hatten, zu den wenigen abgesagten Shows zu kommen. Ich hatte mich darauf gefreut, mit euch durchzudrehen.“

Aber Post Malone – der mit bürgerlichem Namen Austin Post heißt – bestand darauf, dass seine neue Musik die Terminänderung wert sein werde, betonte jedoch, dass er seinem alten Material nicht den Rücken kehre. Mit Bezug auf sein Debütalbum ‚Stoney‘ von 2016 schloss er: „Wir haben ziemlich krassen Scheiß für dieses Doppelalbum gemacht… und ich kann es kaum erwarten, wieder für euch aufzutreten. Und an viele kleine Stinker, die denken, ich hätte den alten Stoney vergessen, habe ich nicht.“

Im vergangenen Monat deutete der 30-jährige Sänger an, dass sein nächstes Album, ‚The Eternal Buzz‘, 40 Songs enthalten werde. Der ‚Sunflower‘-Sänger versetzte Fans in Aufregung, nachdem er eine leere 40-Song-Tracklist auf Instagram mit der Bildunterschrift „coming soon“ hochgeladen hatte. Und im vergangenen Jahr verriet Post Malone, dass er „wahrscheinlich 35 Songs“ für sein nächstes Country-Album gemacht habe. Der ‚I Had Some Help‘-Star sagte, dass er tief in Gesangssessions für den Nachfolger des 2024 veröffentlichten Chart-Spitzenreiters ‚F-1 Trillion‘ steckte. Im Gespräch mit ‚Billboard‘ vor seinem Coachella-2025-Set sagte er, dass er bereits begeistert von dem Material sei. Post erklärte, dass die Arbeit mit den Nashville-Kollaborateuren Ernest, Hardy und Thomas Rhett ein Riesenspaß gewesen sei, und sagte, sie „sitzen einfach da und reden und machen Songs“ und dass er wirklich aufgeregt über die neue Platte sei. Er fügte hinzu, dass er versuche herauszufinden, „welcher rockt und welcher sockt“, während er den riesigen Stapel an Tracks sortiere. Während er noch an Scratch-Vocals arbeitete, sagte er, sie hätten bereits viele Songs startklar.