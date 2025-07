Film ‚Fantastic Four‘-Star Joseph Quinn hofft auf Marvel-Zusammenarbeit mit Tom Hollands Spider-Man

The Fantastic Four - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 18:00 Uhr

Joseph Quinn, einer der Stars aus ‚The Fantastic Four: First Steps‘, möchte in einem zukünftigen Projekt des Marvel Cinematic Universe (MCU) mit Tom Hollands Spider-Man zusammenarbeiten.

Der 31-jährige Schauspieler ist in dem Superhelden-Blockbuster von 2025 als Johnny Storm/The Human Torch zu sehen und hat nun verraten, dass er gerne mit Hollands Spinnenmann gemeinsam vor der Kamera stehen würde, da die beiden Figuren in den Marvel-Comics enge Freunde sind.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Hollywood Reporter‘ sagte der ‚Gladiator II‘-Star: „Diese Kombination ergibt für mich Sinn, und ich finde ihn brillant, und ich wäre dabei.“ Obwohl er Tom Holland noch nie persönlich getroffen hat, ist sich Joseph Quinn sicher, dass die beiden Schauspieler gut miteinander auskommen würden. „Ich glaube, wir hätten Spaß. Ich habe Tom noch nie getroffen, aber ich finde ihn brillant; sein Peter Parker ist der beste aller Zeiten – ich denke, er ist unser bisher bester Spider-Man. Also warum nicht? Lass es uns machen, bring es in Gang.“

Erst kürzlich machte Marvel-Chef Kevin Feige eine ähnliche Aussage. Auch er würde sich ein Johnny-Storm/Spider-Man-Crossover im MCU wünschen. In einem kürzlichen Roundtable-Interview zu ‚The Fantastic Four: First Steps‘ sagte er: „Wir haben keine Chemistry Reads gemacht, aber wann immer wir casten, tun wir das mit dem Traum im Hinterkopf, eines Tages genau das tun zu können.“ Die Beziehung zwischen Johnny Storm und Peter Parker in den Marvel-Comics sei eines der besten Beispiele dafür. „Wir konnten dem bisher nie nahekommen – aber jetzt liegt es im Bereich des Möglichen. Das ist aufregend. Das bringt mich morgens aus dem Bett.“

‚The Fantastic Four: First Steps‘ – mit Pedro Pascal als Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby als Sue Storm/The Invisible Woman, Quinn als Johnny Storm/The Human Torch und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm/The Thing – folgt der titelgebenden Familie, die nach einem kosmischen Unfall während einer Weltraumexpedition außergewöhnliche Kräfte erlangt. Während sie mit ihren neuen Identitäten ringen, müssen die Fantastic Four sich vereinen, um der wachsenden Bedrohung durch Galactus (Ralph Ineson) entgegenzutreten, der fest entschlossen ist, die Erde zu zerstören.

‚The Fantastic Four: First Steps‘ zeigt außerdem Julia Garner als The Silver Surfer, Paul Walter Hauser als Mole Man und hätte auch John Malkovich als Red Ghost zeigen können – doch dessen Rolle wurde letztlich aus dem finalen Film gestrichen. Regisseur Matt Shakman erklärte zuvor, dass die Figur nicht in die Erzählung passte, weshalb Red Ghost entfernt wurde. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Als wir eine Retro-Zukunftswelt der 60er-Jahre erschufen, all diese Bösewichte einführten, diese vier Hauptfiguren sowohl als Gruppe als auch einzeln vorstellten und zudem die Idee eines Kindes einbrachten – da gab es viel auszubalancieren, und manche Dinge mussten letztlich weichen, um den Film in seine endgültige Form zu bringen.“