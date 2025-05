Film Avengers: ‚Doomsday‘ und ‚Secret Wars‘ werden verschoben ‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ wurden beide verschoben. Disney hat bestätigt, dass die mit Spannung erwarteten Filme der Marvel Studios verschoben wurden und ‚Doomsday‘ am 18. Dezember 2026 auf die große Leinwand kommen soll. Der Film, in dem Pedro Pascal, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Letitia Wright und Paul Rudd mitspielen werden, sollte ursprünglich am […]