Musik Fatboy Slim: Er wird immer Musik machen Fatboy Slim verkündete, dass er nicht die Absicht habe, in Rente zu gehen. Der 61-jährige DJ wird in den kommenden Monaten in Australien, Indonesien, Mexiko und Las Vegas auftreten und sagte, dass er weiterhin dieselbe Leidenschaft für die Musik habe wie als Teenager. Fatboy, der mit bürgerlichem Namen Norman Cook heißt, erklärte gegenüber der ,Bizarre‘-Kolumne […]