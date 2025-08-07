Stars Felix Neureuther verrät den Namen seines Babys

Felix Neureuther und Miriam GÃ¶ssner - Empfang bei WÃœRTH in KÃ¼nzelsau Oktober 2017 - augenklick/Sammy Minkoff BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 14:00 Uhr

Der Ex-Skirennläufer hat bekanntgegeben, welchen Namen sein fünf Monate alter Sohn trägt.

Felix Neureuther enthüllt, wie sein jüngster Sohn heißt.

Im März wurden der ehemalige Skirennläufer und seine Frau, Biathlon-Star Miriam Neureuther, zum vierten Mal Eltern. Zusammen ziehen sie bereits die Kinder Matilda (7), Leo (5) und Lotta (3) groß. Die Geburt ihres Nesthäkchens hatten die Neureuthers auf Instagram bekannt gegeben. „Ein Geschenk des Himmels“, schrieben sie zu einem süßen Foto, das ein Baby-Händchen zeigte.

Den Namen des jüngsten Familienmitglieds behielt das Paar für sich – bis jetzt. Gegenüber ‚Bunte‘ verriet der 41-Jährige, dass der kleine Junge Mats heißt. „Jedes unserer vier Kinder ist ein Wunder, und nicht nur unsere, alle anderen auch“, schwärmte er.

Über sein Familienglück verriet Felix Neureuther außerdem: „Natürlich gibt es für uns persönlich nichts Schöneres als unsere Kinder, aber das Wichtigste ist uns, dass sie normal aufwachsen, fernab der Öffentlichkeit.“ Dieses Mal hatten die Fans erst von Miriam Neureuthers Schwangerschaft erfahren, als das Ehepaar im März die Geburt verkündete. Können sich die Vierfach-Eltern weiteren Nachwuchs vorstellen? „Das wird sich alles zeigen. Stand jetzt sind wir sehr glücklich, so wie es ist“, betonte der Skirenn-Weltmeister.

In dem Interview erklärte Neureuther auch, dass er das Wort „Stolz“ ablehnt, wenn es um seine Kinder geht. „Auch wenn ich als Papa gefragt werde, bin ich stolz auf meine Kinder, wenn sie etwas gemacht haben, denke ich mir, das habe ja nicht ich gemacht, sondern die Kinder. Es ist dann einfach ihr Ding und wenn sie Spaß dabei haben, habe ich den auch“, sagte er.

Diese Einstellung habe er von seinen eigenen Eltern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther gelernt. Die Skirennlauf-Legende war im Januar 2023 gestorben. „Ob die Mama glücklich wäre, zu sehen, was ich mache, das kann ich nur hoffen, ich kann sie leider nicht mehr fragen“, so Felix Neureuther.