"Wir stehen an deiner Seite" Feuerkatastrophe: Beyoncés Stiftung spendet 2,5 Millionen Dollar

Beyoncé hat ihre Stiftung im Jahr 2013 gegründet. (ae/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 08:06 Uhr

Die Feuer-Tragödie im Raum Los Angeles berührt auch Popstar Beyoncé. Sie will mit ihrer Stiftung 2,5 Millionen Dollar für betroffene Familien, Kirchen und Gemeindezentren zur Verfügung stellen.

Beyoncés (43) leistet einen Beitrag zur Unterstützung der Opfer der Waldbrände in Los Angeles. Die Sängerin gab am 12. Januar bekannt, dass ihre Wohltätigkeitsstiftung BeyGOOD 2,5 Millionen US-Dollar spendet, um Familien nach ihren Verlusten beim Wiederaufbau zu helfen.

Fonds für Familien

Auf der Instagramseite der Stiftung heißt es dazu: "Los Angeles, wir stehen an deiner Seite. BeyGOOD ergreift Maßnahmen, indem sie den LA Fire Relief Fund mit einer Spende von 2,5 Millionen Dollar ankündigt. Der Fonds ist für Familien im Raum Altadena/Pasadena, die ihre Häuser verloren haben, sowie für Kirchen und Gemeindezentren bestimmt, um den unmittelbaren Bedürfnissen der von den Waldbränden Betroffenen Rechnung zu tragen."

Die Brände, die durch die starken Santa-Ana-Winde angefacht wurden, haben Tausende Gebäude niedergebrannt, darunter Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge. Mindestens elf Menschen sind ums Leben gekommen, und die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich weiter steigen, da die Sucharbeiten noch andauern.

Spendenaktionen laufen an

BeyGOOD, 2013 gegründet, ist die jüngste in einer Reihe von Organisationen, die sich zu Spenden verpflichtet haben, um Bedürftigen nach den Waldbränden zu helfen. Am Freitag versprach die Walt Disney Company 15 Millionen Dollar für Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen in den Gemeinden, während Paramount und Fox Corp. 1 Million Dollar an das Amerikanische Rote Kreuz und die Feuerwehr von Los Angeles spendeten. Zuvor gaben Warner Music und die Blavatnik Foundation eine Zusage von 1 Million Dollar für die Brandhilfe und Wiederaufbaumaßnahmen im Raum Los Angeles bekannt.

Auch viele Stars unterstützen angesichts der Katastrophe. So hat Schauspielerin Eva Longoria (49) gerade verkündet, dass sie 50.000 Dollar an die Organisation "This Is About Humanity" spenden will, um die von den Bränden betroffenen Mitarbeiter an vorderster Front zu unterstützen. Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43) besuchten eine Lebensmittel-Ausgabe und baten über ihre Archewell Foundation um materielle Spenden.