Film Filmproduzent Steve Asbell über die Möglichkeit eines dritten ,Speed‘-Films

Bang Showbiz | 25.10.2024, 16:00 Uhr

Der Filmproduzent verriet, dass ein dritter Teil der Filmreihe nicht ausgeschlossen sei.

Filmproduzent Steve Asbell verriet, dass ein dritter ,Speed‘-Film nicht ausgeschlossen sei.

Die Fans des Actionfilms von 1994, in dem der 60-jährige Keanu Reeves und die ebenfalls 60-jährige Sandra Bullock die Hauptrollen gespielt haben, warten nach der enttäuschenden Fortsetzung ,Speed ​​2: Cruise Control’ aus dem Jahr 1997 geduldig auf einen weiteren Teil der Filmreihe.

Und jetzt hat der Vorsitzende der 20th Century Studios darauf bestanden, dass ein dritter Film möglich sei, aber nur dann, wenn ihnen eine Idee einfällt, die die beiden Schauspieler „begeistert“. In einem Interview gegenüber ,The Hollywood Reporter‘ erzählte Asbell über ,Speed‘: „Es ist einer der letzten Filme, die wir nicht neu drehten. Und um wirklich ein Grund zu sein, zurückzukommen, muss es eine großartige Idee sein und eine Idee, die [Reeves und Bullock] begeistert. Denn das wäre der Grund, ihn sich anzuschauen. Es ist offensichtlich ein echt wichtiger Titel für uns, aber es ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen oder einfach versuchen würden, sie in Dienst zu stellen. Sie müssten an der Entwicklung dieser Idee beteiligt sein.” Bei einer Vorführung des Films anlässlich seines 30. Jubiläums verriet Bullock, dass Hollywood „nicht mutig genug” sei, einen dritten Teil der Filmreihe zu drehen. Asbell beharrte jedoch darauf, dass 20th Century durchaus bereit dazu sei, es zu versuchen, und fügte hinzu, dass das Filmstudio „am Telefon“ auf Ideen für den möglichen Blockbuster warten würde.