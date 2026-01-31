Film Finaler ‚Fast and Furious‘-Film: Titel und Kinostart offiziell bestätigt

Vin Diesel - Fast X - Rome Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2026, 13:00 Uhr

Der letzte Film der ‚Fast and Furious‘-Reihe hat nun offiziell einen Titel und einen Starttermin erhalten.

Universal Pictures bestätigte, dass der Abschluss der erfolgreichen Action-Saga den Namen ‚Fast Forever‘ tragen wird und am 17. März 2028 weltweit in die Kinos kommt. Der Film folgt auf ‚Fast X‘ aus dem Jahr 2023, bei dem Louis Leterrier Regie führte.

Hauptdarsteller und Franchise-Aushängeschild Vin Diesel markierte die Ankündigung mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Er teilte ein älteres Foto von sich und seinem verstorbenen Freund und Co-Star Paul Walker, der über viele Jahre hinweg Brian O’Conner verkörperte. Walker kam im November 2013 während der Dreharbeiten zu ‚Furious 7‘ bei einem Autounfall ums Leben. Seine verbliebenen Szenen wurden damals mithilfe digitaler Effekte, bereits vorhandenen Filmmaterials sowie durch Einsätze seiner Brüder Caleb und Cody Walker fertiggestellt.

Zu dem Bild schrieb Diesel: „Niemand hat gesagt, dass dieser Weg leicht sein würde … aber es ist unser Weg. Einer, der uns geprägt und zu unserem Vermächtnis gemacht hat. Und ein Vermächtnis … hält für immer. 17. März 2028! FAST FOREVER.“

Bereits zuvor hatte Diesel die emotionale Bedeutung des finalen Films betont. Nach einem Treffen mit den Autoren und dem Produktionsteam erklärte er: „Wir haben gerade unser wöchentliches Fast-Meeting mit den Drehbuchautoren und dem gesamten Team beendet. Zu sagen, dass die Vorfreude auf unser Finale überwältigend ist, wäre noch untertrieben. Dieses große Finale ist nicht einfach nur ein Ende, es ist eine Feier der unglaublichen Familie, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich hoffe, wir machen euch stolz.“

‚Fast X‘ war ursprünglich als erster Teil eines zweiteiligen Finales angekündigt worden. Schauspieler Alan Ritchson, der im Film als Agent Aimes zu sehen war, erklärte später, dass die Produktion des Abschlussfilms unter anderem wegen der Terminfindung der stark ausgelasteten Besetzung verzögert worden sei. Gegenüber ‚Screen Rant‘ sagte er: „Wir sprechen oft darüber. Eine der größten Herausforderungen für dieses Franchise ist, dass man so viele extrem beschäftigte Leute hat – Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Momoa und viele andere. Die Termine aller unter einen Hut zu bringen, ist eine echte Mammutaufgabe.“