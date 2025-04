Film Finn Wolfhard: Viel gelernt von Willem Dafoe in ‚Die Legende von Ochi‘

28.04.2025

Finn Wolfhard hat durch die Zusammenarbeit mit Willem Dafoe in ‚Die Legende von Ochi‘ viel gelernt.

Der ‚Stranger Things‘-Darsteller spielt an der Seite des Hollywood-Titanen in dem neuen Fantasy-Film mit und war dankbar für die Chance, sich beim ‚Nosferatu‘-Star Schauspielwissen anzueignen.

Im Gespräch mit ‚People‘ sagte Finn: „Ich hatte viele großartige Gespräche mit ihm und fragte ihn, wie es war, in den 70er- und 80er-Jahren als Theaterschauspieler in New York zu arbeiten. Es war wirklich cool, ihn über dieses Zeug zu befragen.“ Der 22-jährige Star fuhr fort, dass er seinen erfahrenen Kollegen außerdem viel bei der Arbeit beobachtet habe. „Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch viel über die Schauspielerei und das Handwerk der Schauspielerei gelernt habe. Er war einfach schon immer jemand, von dem ich denke, dass er nur wegen der Kunst dabei ist.“ Finn erklärte auch, dass ihm Dafoes unverwechselbare Stimmlage immer wieder auffiel, als die beiden gemeinsam an dem Streifen arbeiteten. Er sagte: „Immer, wenn ich seine Stimme hörte, dachte ich: ‚Oh mein Gott! Er ist echt.‘ Er ist in jedem Film aller Zeiten zu sehen, und seine Stimme ist so ikonisch, und sein Schauspiel ist so legendär.“

Finn gibt jedoch zu, dass es ihm schwer fiel, Dafoe von seiner Darstellung von Norman Osborn/Green Goblin im Film ‚Spider-Man‘ aus dem Jahr 2002 zu trennen. Der ‚Ghostbusters: Frozen Empire‘-Star erinnerte sich: „In den ersten Tagen war es schwer, nicht Norman Osborn zu sehen.“ Finn war erst 13 Jahre alt, als er durch seine Darstellung von Mike Wheeler in der Netflix-Serie ‚Stranger Things‘ berühmt wurde, und er gab kürzlich zu, dass er sich besser um seine psychische Gesundheit kümmern würde, wenn er die Chance hätte, diese Erfahrung noch einmal zu machen. Er sagte: „Ich glaube nicht, dass ich jemals zurückgehen und etwas noch einmal machen würde, aber vielleicht würde ich zu der Zeit zurückkehren, als die erste Show herauskam und explodierte, und ich würde mich direkt in Therapie begeben.“