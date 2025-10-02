Stars Finneas O’Connell: Heiratsantrag lehrt ihn überraschende Lektion

Finneas OConnell and Billie Eilish - SEP 21 - Famous - No Time To Die premiere - James Bond BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 09:00 Uhr

Finneas O’Connells Heiratsantrag hat ihm gezeigt, dass er nicht für ein Leben als Krimineller geschaffen ist.

Der 28-jährige Musiker machte Claudia Sulewski Anfang dieses Monats nach siebenjähriger Beziehung einen Heiratsantrag und gab zu, dass es ihn „aufgefressen“ habe, seine Pläne so lange geheim zu halten. Zudem sei er voller Sorge, sie könnte den Verlobungsring finden, bevor er die Gelegenheit habe, ihn ihr zu überreichen.

In der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon sagte der Bruder von Billie Eilish: „Ich bin sehr erleichtert, dass es geklappt hat. Ich habe daraus gelernt, dass ich nicht dafür geschaffen bin, Banken auszurauben oder Autos zu stehlen oder so etwas, denn ich habe mehrere Wochen lang ein freudiges, glückliches Geheimnis für mich behalten, und das hat mich innerlich aufgefressen.“ Er fügte hinzu: „Und ich lag nachts im Bett und dachte darüber nach, wo der Ring war und dass sie ihn nicht finden würde … was auch immer es war. Und das ist eine schöne Sache, die ich geheim halte.“

Das Paar gab seine Verlobung via Instagram bekannt, indem die beiden eine Reihe von Fotos von seinem romantischen Heiratsantrag bei Sonnenuntergang teilten. Der Beitrag löste Tausende von Glückwunschbotschaften in den Kommentaren aus, darunter auch von ihren berühmten Freunden.