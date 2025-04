Stars Fiona Erdmann verbringt 18 Stunden pro Tag am Handy

Fiona Erdmann APR 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin will ihren Smartphone-Konsum nicht schönreden.

Fiona Erdmann spricht offen über ihre exzessive Handy-Nutzung.

Die Dubai-Auswanderin hat alle Hände voll zu tun: Sie arbeitet nicht nur als Model und Influencerin, sondern ist auch noch Co-Gründerin des Immobilienunternehmens FNM Properties. Darüber hinaus kümmert sie sich um ihre drei Kinder, die sie mit ihrem Partner Mo hat. Nesthäkchen Taj Léon kam erst im Februar zur Welt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 36-Jährige nun einen Screenshot ihrer täglichen Bildschirmzeit. Diese beträgt sage und schreibe 17 Stunden und 47 Minuten. „Ich bin wirklich nicht stolz darauf, aber daran sieht man, wie viel aktuell zu tun ist“, schrieb sie dazu. „Und das ist nur das eine von zwei Handys.“

Die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin räumte ein: „Ich bin echt fast den ganzen Tag nur am Handy durch die Businesses.“ Dadurch wisse sie Auszeiten erst recht zu schätzen. „Deswegen freue ich mich immer umso mehr auf die Momente, in denen ich mein Handy einfach mal beiseitelegen kann“, betonte Fiona.

Dazu gehört natürlich jede Menge Kuschelzeit mit ihren drei Kids. Doch auch Sport ist ein wichtiger Bestandteil im Leben der Ex-Dschungelcamperin. Einen Monat nach der Geburt ihres Babys sprach sie auf Instagram offen über ihre „Postpartum Fitness Journey“. Fiona erklärte: „Für mich geht es nicht nur darum, wieder in meinen ‚alten‘ Körper zurückzufinden. Es geht um Gesundheit, Kraft und Energie – für mich und meine Familie. Ich möchte stärker zurückkommen als jemals zuvor.“