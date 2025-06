Stars So hielt Tom Kaulitz um die Hand von Heidi Klum an

Bang Showbiz | 18.06.2025

In einem neuen Interview gibt das Model Details zum Heiratsantrag des Tokio-Hotels-Stars preis.

Heidi Klum verrät, wie und wo Tom Kaulitz ihr einen Heiratsantrag gemacht hat.

Das Model und der Tokio-Hotel-Star halten Details aus ihrem Privatleben grundsätzlich lieber geheim. In einem neuen Interview mit ‚Joyn‘ verriet die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Macherin jetzt jedoch überraschend, dass der Musiker auf relativ unspektakuläre Weise um ihre Hand angehalten hat. Für Heidi, die als Supermodel und Werbeikone erwartungsgemäß ein ziemliches Jetset-Leben führt, war Toms bodenständiger Antrag allerdings genau deshalb ein besonderer Moment. „Mein Mann hat an Weihnachten im Bett um meine Hand angehalten“, verrät sie im Gespräch mit den Reportern. Auch Heidis Kinder Leni (21), Johan (18), Henry (19) und lou (15) waren in die romantische Geste eingebunden. Sie erzählt weiter: „Meine Kinder kamen alle zum Frühstück rein, mit einem Tablett, selbst gemachtem Frühstück – Pancakes, Orangensaft, Blumen und so weiter. Sie kamen dann ans Bett mit einem Tablett und da war dann auch die Schatulle drauf. Das haben sie überreicht und dann hat Tom das aufgemacht und um meine Hand angehalten.“

Das Jawort gaben sich Tom und Heidi vor knapp sechs Jahren auf dem italienischen Inselparadies Capri. Im Gegensatz zum Antrag war dieses Mal auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz in die Zeremonie eingebunden: Der Tokio-Hotel-Frontmann übernahm die Trauung des Paares, die im kleinen Kreis vor Verwandten und engen Freunden stattfand. Dass Bill eine wichtige Rolle in der Beziehung seines Bruders spielt, gab der Sänger bereits vor einer Weile im Interview mit ‚watson‘ preis. Damals stellte er scherzhaft klar: „Das würde anders auch gar nicht funktionieren. Wir führen eine Ehe zu dritt.“