Stars Heidi Klum: Sie castet schon wieder neue Models für 2026

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 18:00 Uhr

Heidi Klum ist schon wieder auf der Suche nach neuen Laufstegtalenten.

Erst am Donnerstag (19. Juni) kürte die Modelmama im Finale der 20. Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ zwei Models zu Siegern: Daniela bei den Frauen und Moritz bei den Männern. Doch eine Heidi Klum ruht nicht, sondern begibt sich direkt auf das nächste Model-Abenteuer.

In Köln suchte Heidi Klum nun schon wieder nach neuen Models für die GNTM-Staffel 2026. Etwa 300 Interessenten reisten dafür zu den MMC Studios in Köln-Ossendorf an, wo auch das Finale stattfand. Laut ‚Bild‘ sollte das ganze noch so geheim wie möglich stattfinden, denn die Modelmama war beide tage persönlich vor Ort. Deshalb sollte vom Event selbst nichts auf Social Media gepostet werden.

Bekannt war der Termin aber trotzdem, denn Joyn hatte zuvor einen Aufruf gestartet und potenzielle Kandidat:innen zum Casting eingeladen. „Du willst Teil von ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden und mit Heidi Klum eine unvergessliche Reise antreten? Dann bewirb dich jetzt für die neue Staffel“, hieß es auf der Webseite.

Teilnehmen an Castings für GNTM 2026 konnte und kann noch immer jede Person ab 18 Jahren – unabhängig von Alter oder Körpergröße. Die ersten offenen Castings fanden am 23. und 24. Juni 2025 in Köln statt. Bewerber:innen müssen ein persönliches Video, mehrere Fotos und einen ausgefüllten Fragebogen einreichen. Die Bewerbung erfolgt online über das Anmeldeformular auf der offiziellen GNTM-Website.