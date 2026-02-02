Musik FKA Twigs: Grammy-Gewinn kam unerwartet

FKA Twigs - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 11:00 Uhr

Die britische Musikerin wurde in der Kategorie 'Bestes Dance-/Electronic-Album' ausgezeichnet.

FKA Twigs hat „nicht damit gerechnet“, einen Grammy Award zu gewinnen.

Die britische Sängerin erhielt den Grammy für das beste Dance-/Electronic-Album für ‚Eusexua‘, ihr innovatives Konzeptalbum mit den Singles ‚Perfect Stranger‘ und ‚Drums of Death‘. Bei der Preisverleihung in der Crypto.com Arena in Los Angeles am Sonntag (1. Februar) gab die Künstlerin zu, von ihrem eigenen Erfolg überrascht gewesen zu sein.

Nach der Entgegennahme der Auszeichnung sagte sie: „Ich habe nicht damit gerechnet, hier oben zu stehen. Ich war einfach so glücklich, überhaupt nominiert zu sein.“ Twigs – die zusammen mit Fred Again, PinkPantheress, Rüfüs Du Sol und Skrillex für den Preis nominiert war – richtete außerdem einige Worte an aufstrebende Künstler. Die 38-Jährige veröffentlichte ihre Debüt-EP ‚EP1‘ bereits im Dezember 2012 und erinnerte Fans sowie andere Musiker daran, dass ihr Erfolg hart erarbeitet ist.

„Ich weiß, dass ich für viele neu wirke, aber ich mache das tatsächlich schon sehr lange. Also an alle Künstler: Gebt nicht auf. Folgt eurer Vision. Denn genau das wird die Welt dazu bringen, sich in eure Kunst zu verlieben“, erklärte die ‚Pendulum‘-Interpretin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt.

Twigs hatte zuvor offenbart, dass sie während der Arbeit an ‚Eusexua‘ gelernt habe, mehr auf sich selbst zu hören. Der kreative Prozess habe ihre eigene Denkweise nachhaltig beeinflusst. „Ich wollte schon immer an diesem perfekten Schnittpunkt von Wachstum und Jugend sein – jung, sexy und gesund – und gleichzeitig nicht mehr so naiv wie in meinen Zwanzigern“, erklärte sie gegenüber ‚ELLE‘.