Fleetwood Mac ‚in Gesprächen über TV-Show und einmaliges Konzert'

22.10.2025

Fleetwood Mac befinden sich 'in Gesprächen über TV-Show und einmaliges Konzert'.

Berichten zufolge befinden sich Fleetwood Mac in Gesprächen über eine TV-Show und ein einmaliges Konzert, nachdem bekannt wurde, dass die Band plant, sich zum 50. Jubiläum ihres legendären Albums ‚Rumours‘ wieder zu vereinen.

Wie die britische ‚Sun‘ berichtet, sollen die Pläne für 2027 ein einmaliges Live-Konzert, eine Fernseh-Sondersendung sowie eine Dokumentation hinter den Kulissen über die Entstehung des 1977 erschienenen Albums umfassen. Zudem wird derzeit von ‚Warner Records‘ eine Neuauflage von ‚Rumours‘ mit bislang unveröffentlichtem Studiomaterial vorbereitet. Die Reunion wäre die erste Zusammenkunft der Band seit 2019 und soll Keyboarderin und Sängerin Christine McVie, die 2022 verstarb, ehren. Laut ‚The Sun‘ führt Schlagzeuger Mick Fleetwood (78) die Bemühungen an, die verbliebenen Mitglieder Stevie Nicks (77), Lindsey Buckingham (76) und John McVie (79) für das Projekt wieder zusammenzubringen. Ein Insider sagte dem Blatt: „Fleetwood Mac sprechen über neue Projekte und darüber, wie sie das große 50-jährige Jubiläum von ‚Rumours‘ feiern können. Sicher ist, dass eine spezielle Jubiläumsausgabe des Albums erscheinen wird, an der Band und Label bereits im Geheimen arbeiten. Aber es gibt auch den starken Wunsch, endlich die definitive Dokumentation über all das Chaos im Studio zu machen, das letztlich den magischen Sound des Albums hervorgebracht hat.“

Aaron Bay-Schuck, Co-Vorsitzender und CEO von ‚Warner Records‘, bestätigte bei der ‚City of Hope‘-Gala in Los Angeles, dass unveröffentlichte Aufnahmen aus den ursprünglichen ‚Rumours‘-Sessions entdeckt worden seien. Er sagte: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses Jubiläum gebührend zu würdigen, solange die Band es zulässt.“ Erst letzten Monat hatten Stevie Nicks und Lindsey Buckingham auf eine verbesserte Beziehung hingedeutet, als sie ihr Album ‚Buckingham Nicks‘ aus dem Jahr 1973 neu veröffentlichten. Im März sagte Mick Fleetwood: „Ich habe immer diese Fantasie, dass Stevie und Lindsey sich wieder ein bisschen annähern und einfach sagen: ‚Alles ist gut zwischen uns.'“