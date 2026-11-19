Stars Florence Pugh schwärmt von ‚unglaublich talentiertem‘ Robert Pattinson

Robert Pattinson - The Odyssey - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 11:00 Uhr

Florence Pugh hat Robert Pattinson in höchsten Tönen gelobt, nachdem bekannt gegeben wurde, dass er der neue James Bond wird.

Florence Pugh freut sich über Robert Pattinsons Ernennung zum neuen James Bond.

Die 30-Jährige, die gemeinsam mit dem Schauspieler für ‚Dune 3‘ vor der Kamera stand, verriet gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass Pattinson in ihrem Haushalt schon seit geraumer Zeit die erste Wahl für die Rolle gewesen sei. „Ich bin so glücklich, denn er war bei uns zu Hause schon ziemlich lange die Nummer eins“, erklärte sie. „Er ist unglaublich talentiert.“

Pattinson war zuvor unter anderem in den Filmreihen ‚Harry Potter‘ und ‚Twilight‘ zu sehen. Außerdem verkörpert er Batman in den DC-Filmen. Besonders begeistert ist Pugh davon, dass der 40-Jährige mit seinen Karriereentscheidungen immer wieder überrascht. „Er schlägt Wege ein, mit denen man einfach nicht rechnet. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich eine Karriere entfalten und zu etwas so unglaublich Vielseitigem werden kann“, schwärmte Pugh. „Ich freue mich riesig, dass er diese Rolle bekommen hat.“

Auch Rami Malek hat sich inzwischen zu Pattinsons neuer Rolle geäußert. Der 45-jährige Schauspieler ist begeistert davon, dass sein Kollege künftig den legendären Geheimagenten verkörpern wird. Malek, der 2012 gemeinsam mit Pattinson in ‚Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2‘ zu sehen war, verriet gegenüber ‚People‘: „Ich kenne Rob schon ziemlich lange und könnte nicht stolzer sein. Ich meine, die Tatsache, dass die Menschen erkennen – vielleicht wussten sie es auch alle schon –, wie talentiert dieser Mann ist.“ Die beiden seien über die Jahre enge Freunde geworden.

In ‚Keine Zeit zu sterben‘ (2021), dem bislang letzten James-Bond-Film, spielte Rami den Bösewicht Lyutsifer Safin. Nachdem Pattinsons Besetzung öffentlich bekannt geworden war, tauschten sich die beiden Schauspieler per Nachricht aus. Der preisgekrönte Star erzählte: „Es war schön, diesen Moment einfach mit ihm teilen zu können. Und ich glaube, die Welt wird sehen, dass er in dieser Rolle außergewöhnlich sein wird – und das sage ich als jemand, der schon einmal den Bösewicht gespielt hat!“ Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, in einem weiteren Bond-Film mitzuwirken, antwortete Malek: „Ich weiß es nicht. Jetzt ist erst einmal seine Zeit gekommen. Es ist definitiv Robs Moment.“