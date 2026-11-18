Stars Ralph Fiennes ist überzeugt: Robert Pattinson wird ein großartiger James Bond

Robert Pattinson at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 11:00 Uhr

Ralph Fiennes ist überzeugt, dass Robert Pattinson ein großartiger James Bond wird.

Robert Pattinson tritt in große Fußstapfen: Der 40-jährige Schauspieler übernimmt die legendäre Rolle des James Bond und wird damit Nachfolger von Daniel Craig.

Unterstützung bekommt er von einem prominenten Kollegen. Ralph Fiennes, der in mehreren Filmen der Reihe als Geheimdienstchef M zu sehen war, ist überzeugt, dass Pattinson bestens für die Aufgabe geeignet ist. Im Gespräch mit ‚Extra‘ zeigte sich der 63-Jährige begeistert von der Besetzung. „Ich glaube, er wird großartig sein. Er hat eine tolle Ausstrahlung und ich halte ihn für einen guten Schauspieler“, erklärte Fiennes. Besonders spannend finde er, dass Pattinson eine andere Wirkung mitbringe als sein Vorgänger. Ein solcher Wechsel könne der traditionsreichen Filmreihe durchaus guttun.

Obwohl Fiennes den neuen Bond bislang nicht in einer vergleichbaren Agentenrolle erlebt hat, zweifelt er nicht an der Entscheidung der Verantwortlichen. „Ich habe ihn bisher nicht in einer typischen Bond-Rolle gesehen. Er hat vielmehr ziemlich komplexe, interessante und eigenwillige Figuren gespielt“, sagte der Schauspieler. Die Produzenten hätten den Briten sicherlich ausgiebig geprüft, bevor sie ihm die begehrte Rolle anvertrauten. Auch optisch mache Pattinson bereits auf den ersten veröffentlichten Bildern eine hervorragende Figur. Fiennes freue sich deshalb sehr für seinen Kollegen.

Auch Rami Malek gratulierte Pattinson zur neuen Aufgabe. Der 45-Jährige kennt den Schauspieler seit vielen Jahren. Beide standen 2012 gemeinsam für ‚Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2‘ vor der Kamera und entwickelten anschließend eine enge Freundschaft. Gegenüber ‚People‘ fand Malek entsprechend persönliche Worte: „Ich kenne Rob schon ziemlich lange und könnte nicht stolzer auf ihn sein. Vielleicht erkennen jetzt alle, wie talentiert dieser Mann wirklich ist.“ Es sei schön, diesen besonderen Moment mit einem Freund teilen zu können, mit dem er bereits zusammengearbeitet habe.

Malek selbst kennt das Bond-Universum ebenfalls aus eigener Erfahrung. In ‚Keine Zeit zu sterben‘ aus dem Jahr 2021 verkörperte er den Gegenspieler Lyutsifer Safin. Seit der Bekanntgabe von Pattinsons Besetzung stehen die beiden Schauspieler offenbar regelmäßig miteinander in Kontakt. Malek ist überzeugt, dass das Publikum einiges von seinem Freund erwarten darf. „Ich glaube, die Welt wird sehen, dass er außergewöhnlich sein wird – und das sage ich als jemand, der selbst einen Bond-Bösewicht gespielt hat“, erklärte er. Ob er selbst noch einmal in einem James-Bond-Film auftreten würde, ließ der Oscar-Preisträger offen. Im Moment stehe jedoch ohnehin jemand anderes im Mittelpunkt. „Jetzt ist seine Zeit gekommen. Es ist definitiv Robs Moment. Er ist ein außergewöhnlich talentierter Mensch und ein wahrer Freund. Ich könnte mich nicht mehr für ihn freuen“, sagte Malek.