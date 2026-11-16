Stars Robert Pattinson als neuer James Bond vorgestellt

Robert Pattinson - A24's 'The Drama' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 18:00 Uhr

Robert Pattinson wird der neue James Bond.

Nach jahrelangen Spekulationen über die Nachfolge von Daniel Craig hat Amazon MGM Studios bestätigt, dass der 40-jährige Schauspieler künftig den britischen Geheimagenten 007 verkörpern wird. Pattinson, der unter anderem durch die ‚Twilight‘-Filme bekannt wurde, soll sein Bond-Debüt in einem bislang unbetitelten Film geben, der voraussichtlich 2028 in die Kinos kommt.

Die Regie übernimmt der 59-jährige Denis Villeneuve, während Steven Knight (67) das Drehbuch schreibt. Als Produzenten sind Amy Pascal (68) und David Heyman (65) an Bord, Tanya Lapointe fungiert als ausführende Produzentin. Für Pattinson ist die Besetzung nach eigenen Angaben ein besonderer Meilenstein seiner Karriere. In einer Erklärung bezeichnete der Schauspieler die Rolle als „Ehre seines Lebens“ und als „wahr gewordenen Traum“. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen. „Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich“, erklärte Pattinson. „Zu sagen, dass diese Rolle ein wahr gewordener Traum ist, wäre eine Untertreibung.“ Er freue sich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und die Dreharbeiten zu beginnen.

Der Entscheidung war Berichten zufolge ein intensives Auswahlverfahren vorausgegangen. Neben Pattinson sollen auch Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult und Josh O’Connor, die jeweils 36 Jahre alt sind, für die begehrte Rolle im Gespräch gewesen sein. Alle fünf Schauspieler sollen Probeaufnahmen absolviert haben. Amazon MGM Studios hatte die engere Auswahl allerdings nie öffentlich bestätigt.

Regisseur Villeneuve würdigte zunächst die Kandidaten, die an dem Auswahlverfahren teilgenommen hatten. „Wir waren von außergewöhnlichem Talent umgeben, aber es kann nur einen 007 geben“, erklärte er. Anschließend zeigte er sich begeistert von der Entscheidung für Pattinson. „Ich bin überglücklich, Robert Pattinson als unseren neuen James Bond begrüßen zu dürfen. Er besitzt die zeitlose Seele von 007 und bringt gleichzeitig einen völlig neuen Geist mit“, sagte der Filmemacher.

Auch die Produzenten Amy Pascal und David Heyman zeigten sich überzeugt, mit Pattinson die richtige Wahl getroffen zu haben. James Bond gehöre zu den bekanntesten und zugleich geheimnisvollsten Figuren der Literatur- und Filmgeschichte. „Das Vermächtnis dieser Figur ist bei Robert Pattinson in hervorragenden Händen“, erklärten sie. Seine Risikobereitschaft als Schauspieler, sein selbstironischer Humor und seine Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, machten ihn zum idealen Bond für die heutige Zeit.

Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, sprach von einem bedeutenden Moment für das Studio und die Zukunft der Filmreihe. „Diese ikonische Figur fasziniert das Publikum auf der ganzen Welt seit mehr als sechs Jahrzehnten“, betonte er. Pattinsons Vielseitigkeit, Leinwandpräsenz und zurückhaltende Intensität machten ihn zu einer „außergewöhnlichen Wahl“, um dieses Vermächtnis fortzuführen.

Mit Villeneuve als Regisseur, Pascal und Heyman als Produzenten, Lapointe als ausführender Produzentin und einem Drehbuch von Knight verfüge das Studio über ein erstklassiges Kreativteam, das eine neue Ära für James Bond einläuten solle. Auch Courtenay Valenti (63), Filmchefin von Amazon MGM Studios, zeigte sich deshalb zuversichtlich. Nur wenige Filmproduktionen seien mit derart hohen Erwartungen verbunden wie ein neuer Bond-Film. Deshalb habe man großen Wert darauf gelegt, sowohl den Fans als auch der Geschichte und Zukunft der Figur gerecht zu werden. „Wir freuen uns sehr, Robert Pattinson offiziell als unseren 007 willkommen zu heißen, und sind zuversichtlich, dass er dieser Rolle etwas wirklich Besonderes verleihen wird“, erklärte sie.

Pattinson wird damit der siebte Schauspieler, der James Bond offiziell in der Filmreihe verkörpert. Vor ihm übernahmen die verstorbenen Sir Sean Connery und Sir Roger Moore sowie George Lazenby (87), Timothy Dalton (80), Pierce Brosnan (73) und Daniel Craig (58) die Rolle. Craig hatte sich 2021 mit ‚Keine Zeit zu sterben‘ von der Figur verabschiedet.