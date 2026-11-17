Film Andy Serkis lobt Robert Pattinson als James Bond, ist aber unsicher über Zukunft von ‚The Batman‘

Andy Serkis - March 2023 - Famous - Luther The Fallen Sun Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 19:00 Uhr

Andy Serkis hat die Besetzung von Robert Pattinson als neuer James Bond als „genial“ bezeichnet.

Der 62-jährige Schauspieler, der unter anderem durch ‚Der Herr der Ringe‘ bekannt wurde, freut sich über die neue Rolle seines ‚The Batman‘-Kollegen. Gleichzeitig räumte er ein, nicht zu wissen, welche Auswirkungen Pattinsons Verpflichtung als 007 auf die Zukunft der Batman-Filmreihe haben könnte.

Obwohl Serkis bei den Dreharbeiten zu ‚The Batman‘ eng mit Pattinson zusammengearbeitet hatte, kam die Nachricht für ihn völlig überraschend. In der Sendung ‚Good Morning Britain‘ wurde er gefragt, ob er bereits geahnt habe, dass sein Kollege die Nachfolge von Daniel Craig als britischer Geheimagent antreten würde. „Nein. Ich finde einfach, dass das eine absolut geniale Besetzung ist, weil er brillant ist“, antwortete Serkis.

Der Schauspieler, der in ‚The Batman‘ Bruce Waynes treuen Butler Alfred Pennyworth verkörpert, lobte vor allem die Vielseitigkeit des 40-jährigen Pattinson. „Er ist ein brillanter Schauspieler, der sehr viele Risiken eingeht. Er ist lustig und kann einen trockenen Humor verkörpern“, erklärte er. Gleichzeitig könne Pattinson auch besonders emotionale Szenen überzeugend spielen. „Ich finde einfach, dass diese Besetzung genial ist. Und abgesehen davon ist er ein wirklich liebenswerter Mensch“, fügte Serkis hinzu.

Pattinson wurde in dieser Woche offiziell als neuer James Bond vorgestellt. Sein Debüt als 007 soll er im 26. Film der Reihe geben, bei dem ‚Dune‘-Regisseur Denis Villeneuve Regie führt. Das Drehbuch stammt von ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight.

Die neue Verpflichtung wirft allerdings Fragen über Pattinsons weitere Zukunft als Batman auf. Der Schauspieler steht derzeit für ‚The Batman: Part II‘ vor der Kamera, der im Februar 2028 in die Kinos kommen soll. Ob er anschließend auch für einen dritten Film zur Verfügung stehen wird, ist bislang unklar. Auch Serkis konnte dazu keine Auskunft geben. Auf die Frage, ob ein dritter Batman-Film nach Pattinsons Besetzung als James Bond möglicherweise ausgeschlossen sei, antwortete er: „Ich habe keine Ahnung. Das liegt außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs.“ Er betonte nochmals: „Ich habe wirklich, ganz ehrlich, keine Ahnung.“

Serkis hatte bereits im April bestätigt, dass er in ‚The Batman: Part II‘ erneut als Alfred Pennyworth zu sehen sein werde. Pattinson übernimmt in der Fortsetzung wieder die Rolle des maskierten Rächers, während Matt Reeves die Filmreihe als Regisseur fortführt.