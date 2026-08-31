Musik Florence Welch fordert Fans beim Reading Festival auf, ihre Handys wegzulegen

Florence Welch - Playhouse Theatre 2021 - Justin Ng/Retna/Avalon. BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 14:00 Uhr

Florence + The Machine traten am Wochenende zum ersten Mal bei dem weltberühmten Festival auf.

Florence Welch hat die Fans beim Reading Festival aufgefordert, ihre Handys wegzulegen, um das volle „Erlebnis“ genießen zu können.

Am Sonntagabend (30. August) standen Florence + The Machine als Headliner auf der Hauptbühne des englischen Festivals. Für die Band war es der erste Auftritt in Reading seit 2012. Die Gruppe spielte unter anderem ihre Titel ‚Rabbit Heart (Raise It Up)‘ und ‚You Got The Love‘, während die rothaarige Frontfrau eine energiegeladene Show bot.

Florence räumte ein, Reading sei das „erste Festival gewesen, zu dem ich jemals wollte“, und ihr Vater habe sie mitgenommen, als sie gerade einmal 14 Jahre alt war. „Das ist mein Kindheitstraum, also vielen, vielen Dank“, betonte sie. Bei ‚Dog Days Are Over‘ reagierte das Publikum besonders begeistert. Die Sängerin flehte daraufhin „jede einzelne Person auf diesem Festival“ an, „die verdammten Handys wegzulegen“. Florence erklärte: „Wenn ihr diesen Song filmt, werdet ihr ihn nicht wirklich erleben können. Und seid ihr nicht genau deshalb hierhergekommen?“

Der Auftritt von Florence + The Machine beim Reading Festival folgt auf die Veröffentlichung ihres jüngsten Albums ‚Everybody Scream‘ im vergangenen Oktober (2025). Die Platte war die erste der Band seit ‚Dance Fever‘ aus dem Jahr 2022. Florence gestand, dass einige Songs des Albums von ihrer Eileiterschwangerschaft inspiriert worden seien. Während der ‚Dance Fever‘-Tour musste sie sich 2023 einer Notoperation unterziehen und wäre dabei beinahe ums Leben gekommen. In einem Interview im vergangenen Jahr enthüllte die 40-Jährige: „Der Moment, in dem ich dem Leben am nächsten kam, war auch der Moment, in dem ich dem Tod am nächsten kam. Und ich hatte das Gefühl, durch eine Tür getreten zu sein, hinter der einfach Frauen waren, die schrien.“