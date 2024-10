"Silvester - Schlagerbooom 2025" Florian Silbereisen bekommt Live-Show im Ersten an Silvester

SpotOn News | 17.10.2024, 22:20 Uhr

Silvester-Event in München: Anlässlich des 30-jährigen "Feste"-Jubiläums übernimmt Florian Silbereisen am 31. Dezember eine große Live-Show im Ersten.

Der Knaller zum Jahresende: Florian Silbereisen (43) wird am Silvesterabend erstmals eine Live-Show im Ersten präsentieren. Das hat der BR nach Berichten von "DWDL" und "Bild" in einer Mitteilung bestätigt. Demnach steht die Nachfolge des letztjährigen Silvestershow-Gastgebers, "Bergdoktor" Hans Sigl (55), fest.

Besondere Herausforderung: Statt wie bislang eine im November aufgezeichnete Silvestersendung soll es eine Live-Show mit Silbereisen als Moderator geben. Die Eurovisionsshow trägt den Titel "Silvester-Schlagerbooom 2025 – Die Wunderlichtershow!" und wird live aus der Basketball-Arena des FC Bayern in München gezeigt (31. Dezember 2024, 20:15 bis 0:20 Uhr im Ersten, auf SRF und ORF sowie in der ARD Mediathek).

Der "Bild"-Zeitung erklärt Silbereisen: "Bisher habe ich immer alle Silvester-Anfragen abgesagt, aber bei dieser Show musste ich natürlich Ja sagen. Wir feiern mit vielen Stars und einem einmaligen Wunderlichtermeer. Das wird meine Rekord-Schlager-XXL-Party!" Der Branchendienst "DWDL" zitiert den Moderator mit: "So eine Eurovisionsshow für drei Sender in drei Ländern live am Silvesterabend mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern ist schon eine ganz besondere Herausforderung."

Welche Sängerinnen und Sänger der Ex-Freund von Helene Fischer (40) am 31. Dezember im BMW Park München auf der Bühne begrüßen wird, ist bislang nicht klar.

Quotenkampf mit Kiwi

Der "Silvester-Schlagerbooom 2025" im Ersten läuft in direkter Konkurrenz zum ZDF-Liveprogramm mit der großen Silvesterparty, die traditionell Johannes B. Kerner (59) und Andrea Kiewel (59) vor dem Brandenburger Tor moderieren.

Die Neujahrsshow von Silbereisen soll jedoch nicht jährlich wie das Konkurrenzformat produziert werden, sondern eine "einmalige Zugabe" sein, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der "Feste"-Schlagerformatreihe.

Tickets für das Silvester-Event in München gibt es ab Samstag, 19. Oktober.