Stars Florian Silbereisen kündigt Überraschung für Helene Fischer an

Florian Silbereisen - 08.02.2017 KÃ¶ln - Horst Galuschka BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 14:00 Uhr

Schon im Vorfeld sorgt die TV-Show ‚Schlagerchampions‘ von Florian Silbereisen für viel Aufmerksamkeit – nicht zuletzt wegen eines ganz besonderen Gastes.

Am Samstag, den 10. Januar, steht der 44-jährige Entertainer erneut als Moderator auf der Bühne, wenn die Livesendung um 20.15 Uhr im Ersten aus dem Berliner Velodrom übertragen wird.

Auch Helene Fischer wird Teil der Show sein. Für die 41-jährige Sängerin ist es ein besonderer Moment: Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter beendet sie ihre Auszeit und kehrt erstmals wieder auf eine große Bühne zurück. Gleichzeitig trifft sie dabei auf Florian Silbereisen, mit dem sie viele Jahre privat liiert war.

Wie Silbereisen gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung verriet, hat er für seine ehemalige Partnerin eine besondere Überraschung geplant. Dabei geht Helene Fischer ein ungewöhnliches Wagnis ein: Sie wird ihren Auftritt ohne vorherige Probe absolvieren. Laut Silbereisen wird sie weder vorab in der Halle sein noch den Auftritt einstudieren – ein Novum für die sonst für ihre akribische Vorbereitung bekannte Künstlerin.

Was genau geplant ist, hält der Moderator noch geheim. Die Spannung bis zur Livesendung soll schließlich erhalten bleiben. Nur so viel lässt Silbereisen durchblicken: Dieses Mal werde alles anders sein. Er wolle Helene Fischer überraschen und sei selbst sehr gespannt darauf, wie sie reagieren wird.