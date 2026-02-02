Film ‚Fluch der Karibik‘: Regisseur Gore Verbinski schließt Rückkehr aus

Johnny Depp - Avalon - 2006 - Pirates of the Caribbean Dead Mans Chest - Jack Sparrow BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 18:00 Uhr

Regisseur Gore Verbinski wird definitiv nicht zur ‚Pirates of the Caribbean‘-Reihe zurückkehren.

Der 61-Jährige, der die ersten drei Filme von ‚Fluch der Karibik‘ bis ‚Am Ende der Welt‘ inszenierte, erklärte, er habe der Reihe nichts mehr hinzuzufügen.

Im Interview mit ‚Screen Rant‘ sagte Verbinski: „Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich habe einfach nichts mehr dafür. Ich habe drei Filme gemacht, und für mich war das eine großartige Gelegenheit zu lernen und Dinge auszuprobieren.“ Er ergänzte: „Sobald man weiß, wie man etwas macht, wird es weniger interessant, weniger gefährlich. Und es gibt so wenig Zeit und so viele Geschichten zu erzählen.“

Während Disney an einem sechsten Film arbeitet, bestätigte Produzent Jerry Bruckheimer, dass mehrere Versionen in Entwicklung seien. In einem Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte er: „Wir arbeiten an einem neuen ‚Pirates‘. Wir entwickeln viele Projekte, die erfolgreich waren, und hoffen, sie alle realisieren zu können.“

Die Reihe war seit 2017 pausiert worden, nachdem Johnny Depp infolge öffentlicher Anschuldigungen aus dem Franchise entfernt worden war. Später wurde er juristisch rehabilitiert. Inzwischen prüft Disney sowohl eine Rückkehr Depps als auch alternative Konzepte, unter anderem mit Margot Robbie.

Orlando Bloom deutete zuletzt an, dass es „vielleicht eine Welt gibt“, in der die Originalbesetzung zurückkehrt. Keira Knightley hingegen erteilte einer Rückkehr eine klare Absage: „Ich glaube, meine Piratenzeit ist vorbei.“