Stars Orlando Bloom soll ein Model daten

Orlando Bloom - AVALON - LA - March - 2026 - Actors Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star ist nach der Trennung von Katy Parry offenbar wieder vom Markt.

Orlando Bloom soll Berichten zufolge mit einem Model liiert sein.

Es heißt, der 49-jährige Schauspieler sei seit „mehreren Monaten“ heimlich mit der 28-jährigen Luisa Laemmel zusammen – nachdem er sich 2025 nach neun gemeinsamen Jahren von Sängerin Katy Perry getrennt hatte. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Orlando und Luisa sehen sich seit mehreren Monaten heimlich. Sie sind zu einer richtigen kleinen Familie geworden, und Orlando hat sogar seinen Zwergpudel Biggie Smalls für den Trip einfliegen lassen.“ Einziges Problem des jungen Glücks: „Er lebt in Los Angeles, während sie in New York ist, daher sehen sie sich nicht ständig. Aber sie stehen dauerhaft in Kontakt, und zwischen ihnen funkt es gewaltig.“

Nachdem Orlando und Luisa im Februar beim Verlassen des Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien, Arm in Arm gesehen wurden, nahmen die Liebesgerüchte Fahrt auf. Luisa arbeitete unter anderem für Calvin Klein, Maybelline und YSL Beauty und hat zudem einen Abschluss in Psychologie. Laut ‚The Sun‘ verbrachten die beiden gemeinsam Zeit in einer Luxussuite im The Dolder Grand, wo Orlando angeblich Luisas Familie kennenlernte, bevor sie ein Wochenende im Fünf-Sterne-Resort Bürgenstock Resort genossen.

Nach intensiven Spekulationen über den Zustand der Beziehung von Katy und Orlando gaben die Stars im Juli 2025 öffentlich bekannt, ihre sechsjährige Verlobung aufgelöst zu haben und sich künftig auf das gemeinsame Co-Parenting ihrer fünfjährigen Tochter Daisy zu konzentrieren. In einem Statement hieß es: „Sie werden weiterhin als Familie gemeinsam zu sehen sein, da ihre gemeinsame Priorität – jetzt und in Zukunft – darin besteht, ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großzuziehen.“

Katy soll inzwischen wieder verliebt sein – und zwar in den ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Im September 2025 erklärte Orlando zudem: „Mir bleibt nichts als Liebe für Katy.“ Im Interview mit Craig Melvin in der NBC-Show ‚Today‘ sagte er: „Mir geht es großartig. Ich bin so dankbar. Wir haben die wunderbarste Tochter.“ Der ‚Fluch der Karibik‘-Star ist außerdem Vater des 16-jährigen Flynn, den er mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr hat.