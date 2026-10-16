Musik Fontaines D.C. ließ Rosalía zwischen vier Songs wählen

Fontaines D.C. - TRNSMT 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:21 Uhr

Fontaines D.C. ließ Rosalía zwischen vier Songs wählen.

Fontaines D.C. bot Rosalía vier Songs zur Auswahl an, um gemeinsam einen Titel aufzunehmen.

Die Band hinter dem Hit ‚Marianne‘ veröffentlichte Anfang dieser Woche den Song ‚Where Is Gone?‘, der auf ihrem neuen Album ‚Dopamine Chamber‘ zu finden ist. Die irische Rockband hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, mit dem spanischen Superstar zusammenzuarbeiten. Während der Aufnahmen kamen die Musiker schließlich zu dem Schluss, dass es an der Zeit sei, ihr eine Anfrage für ein gemeinsames Duett zu schicken und einfach ihr Glück zu versuchen. Frontmann Grian Chatten erzählte dem Magazin ‚Rolling Stone‘, dass vor allem er und Gitarrist Carlos O’Connell große Fans der Sängerin seien. „Wir beide waren schon seit einer ganzen Weile große Fans von ihr. Während der Arbeit an ‚Romance‘ spielten wir bereits mit dem Gedanken, sie zu kontaktieren. Wir waren gerade dabei, den Mix und das Mastering abzuschließen, als Carlos mich anrief und sagte: ‚Ich glaube, wir würden es bereuen, wenn wir es nicht wenigstens versuchen und sie fragen würden, ob sie Lust darauf hätte.‘ Schließlich hatten wir gehört, dass sie unsere Musik mochte. Also schickten wir ihr vier Songs. Ich glaube, sie meldete sich zurück und sagte, dass sie an ‚Where Is Gone?‘ interessiert sei. Und nur zwei Tage später hatten wir bereits eine komplette Gesangsaufnahme von ihr.“

Nach dem Erfolg ihres 2024 erschienenen Albums ‚Romance‘ wollte die Band mit dem Nachfolger ‚Dopamine Chamber‘ bewusst neue Wege einschlagen. Auf die Frage, welche Ziele sie sich für das Album gesetzt hätten, antwortete Carlos: „Uns nicht einfach zu wiederholen.“ Grian ergänzte: „Wir wollen weiterhin gerne gemeinsam mit unseren Instrumenten in einem Raum sitzen und dabei Inspiration finden. Glücklicherweise ist das bei mir nach wie vor der Fall.“

Der Frontmann hatte kürzlich eingeräumt, dass es für ihn eine „demütigende Erfahrung“ gewesen sei, dass Rosalía tatsächlich zugesagt hatte, auf dem Album mitzuwirken. Im Gespräch mit dem US-Radiosender NPR sagte Grian: „Ich habe das Gefühl, dass ihr Herz ähnlich schlägt wie meines. Sie ist einfach eine unglaubliche Arrangeurin, Komponistin und Texterin. Es ist wirklich überwältigend, dass sie Lust hatte, etwas zu singen, das wir arrangiert hatten. Das ist für mich definitiv ein Karrierehöhepunkt.“

Rosalías Verbindungen zur irischen Rockmusik reichen noch weiter. Die Sängerin inspirierte und unterstützte U2 außerdem bei der Gestaltung der spanischen Textpassagen für den Song ‚The Mirror Maker (Rosalía)‘, der auf dem kommenden Album ‚Carnaval de Luz‘ der Band erscheinen soll. In der vergangenen Woche war Rosalía in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ zu Gast. Dort erzählte sie über U2-Frontmann Bono: „Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat mir eine Nachricht geschrieben und erzählt, dass er an einem neuen Projekt und an einem Song namens ‚The Mirror Maker‘ arbeitet.“ Rosalía lachte und verriet, dass Bono einige Wörter für den Song offenbar einfach erfunden hatte. Sie habe ihm daraufhin gesagt: „Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber fühl dich frei, deine eigene Sprache zu erfinden.“