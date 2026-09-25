Musik Rosalía inspirierte U2-Song ‚The Mirror Maker‘

Rosalia - Billboard Women in Music 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 19:00 Uhr

Rosalía soll einen Song auf dem kommenden U2-Album ‚Carnaval De Luz‘ inspiriert haben.

Zu hören sein wird der spanische Superstar auf der Platte allerdings offenbar nicht. Wie ein Insider gegenüber ‚Consequence‘ erklärte, steht Rosalía hinter der Inspiration für den Song ‚The Mirror Maker (Rosalía)‘. „Rosalía hat den Song inspiriert“, erklärte der Insider knapp. „Sie ist nicht darauf zu hören.“ Damit bleibt Dolly Parton die einzige Gastkünstlerin auf dem neuen U2-Album. Die verstorbene Country-Ikone ist auf ‚Torn‘ zu hören – ihrer letzten Aufnahme vor ihrem Tod. Als ersten Vorgeschmack auf ‚Carnaval De Luz‘ haben U2 bislang die Single ‚Silencio‘ veröffentlicht.

Für Bono ist ‚Torn‘ inzwischen untrennbar mit seinen Erinnerungen an Parton verbunden. Die Sängerin nahm ihren Beitrag nur wenige Wochen vor ihrem Tod im August auf – und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits krank war. „Als sie krank wurde, ist sie aus ihrem Bett aufgestanden, um diesen Song zu singen“, erzählte Bono gegenüber ‚Rolling Stone‘. „Und das kann man hören. Und ich kann ihn mir jetzt nicht einmal anhören.“

Ursprünglich hatten Bono und Parton über ein anderes, von Folk-Musik inspiriertes Projekt gesprochen. Schließlich brachte die Country-Sängerin jedoch einen eigenen Song mit ins Spiel. „Sie sagte: ‚Das ist mir ein bisschen zu irisch'“, erinnerte sich Bono an ihre Gespräche über die ursprüngliche Idee. Dann habe Parton ihm von ‚Torn‘ erzählt und gefragt, ob U2 den Song musikalisch in eine andere Richtung bringen könnten. Ihre Gesangsleistung beeindruckte Bono nachhaltig. „Sie hat sich die Seele aus dem Leib gesungen“, schwärmte er. Es sei kaum zu glauben, dass diese Stimme von einer 80-jährigen Frau stamme.

Besonders emotional sei für ihn heute die Erinnerung daran, in Partons letzten Monaten so eng mit ihr gearbeitet zu haben. Solche intimen Momente mit einer derart bedeutenden Persönlichkeit erlebt zu haben, sei „sehr bewegend“. „Dass sie jetzt nicht mehr hier ist – außer durch ihre Songs –, ist sehr ernüchternd“, sagte Bono. Parton selbst hörte und genehmigte den endgültigen Mix von ‚Torn‘ noch vor ihrem Tod. Produzent Garret „Jacknife“ Lee erklärte, das Team sei zunächst nervös gewesen, wie sie auf die fertige Version reagieren würde. Diese Sorge erwies sich als unbegründet: Parton habe den Song „geliebt“ und sei besonders stolz auf ihren Gesang gewesen.

‚Carnaval De Luz‘ ist das 16. Studioalbum von U2 und erscheint am 13. November. Bei der Ankündigung versprach Bono unter anderem „laute Gitarren, tiefen Bass“ und „silberne Tränen“. Das Album soll die Hörer auf eine surreale und energiegeladene Reise zwischen Fantasie, Kreativität und dunkleren Themen mitnehmen.