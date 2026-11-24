Musik Foo Fighters kündigen längere Pause an: Dave Grohl erklärt die Gründe

Dave Grohl - London Stadium June 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 11:00 Uhr

Die Foo Fighters kündigen eine längere Pause an und Frontmann Dave Grohl erklärt die Gründe.

Fans der Foo Fighters müssen sich möglicherweise auf eine längere Live-Auszeit einstellen.

Frontmann Dave Grohl hat angekündigt, dass die US-Rockband nach ihrer aktuellen Tournee erst einmal kürzertreten möchte. Nach 31 gemeinsamen Jahren sei es an der Zeit, neue Energie zu sammeln. Wie lange die Pause dauern wird, ließ der Musiker allerdings offen. Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal ‚Quotable‘ erklärte der 57-Jährige, dass die Band derzeit in einer besonders guten Verfassung sei. Die anstehenden Konzerte wolle man deshalb nutzen, um das mehr als drei Jahrzehnte währende Bestehen gebührend zu feiern. „Im Moment läuft es bei der Band richtig gut. Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, nach 31 Jahren Bandgeschichte gemeinsam auf Tour zu gehen und das zu feiern“, sagte Grohl. Gleichzeitig stellte er klar, dass die aktuelle Konzertreihe vorerst den Abschluss des laufenden Tourzyklus bilden werde. „Danach können wir uns eine Weile zurückziehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber wir können erst einmal verschwinden“, kündigte er an. Kreativ bleiben wolle die Gruppe trotzdem. Die Mitglieder würden auch während einer Auszeit an anderen Projekten arbeiten.

Die Foo Fighters, die im April ihr aktuelles Studioalbum ‚Your Favorite Toy‘ veröffentlichten, haben bereits zahlreiche Konzerttermine für das kommende Jahr angekündigt. Bei ihren Auftritten setzen sie auf ausgedehnte Shows, die einen großen Teil ihrer mittlerweile mehr als 30-jährigen Karriere abdecken. Dabei stehen regelmäßig bis zu 30 Songs auf dem Programm. „Wir gehen auf die Bühne und spielen drei Stunden lang. Wir versuchen, jeden Abend 26, 28 oder sogar 30 Lieder unterzubringen und unser gesamtes Repertoire abzudecken. Das Publikum singt überall mit, die Energie ist unglaublich. Es macht einfach verdammt viel Spaß“, schwärmte Grohl.

Trotz der angekündigten Pause betonte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger, wie sehr er das gemeinsame Tourleben schätzt. Seine Bandkollegen Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee und Ilan Rubin seien nicht nur musikalische Weggefährten, sondern auch seine engsten Freunde. „Ich liebe das, was ich tue. Die Menschen in meiner Band sind wirklich meine engsten und besten Freunde“, erklärte er. Die Energie bei den Konzerten könne beinahe süchtig machen. Schließlich sei es wunderbar, diese Freude überall auf der Welt mit den Fans zu teilen. Dennoch müsse das Gleichgewicht stimmen. „Man muss irgendwann sagen: Okay, wir müssen jetzt eine kleine Pause einlegen, unsere Batterien wieder aufladen und danach weitermachen“, so Grohl. Wann die Foo Fighters nach dem Ende ihrer aktuellen Tour wieder auf die Bühne zurückkehren, bleibt vorerst offen.