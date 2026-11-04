Musik Dave Grohl weinte ‚hemmungslos‘ nach gemeinsamem Auftritt mit AC/DC

Dave Grohl - MTV VMAS 2021 - Kristin Callahan/Everett Collection Credit BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 18:00 Uhr

Dave Grohl brach in Tränen aus, nachdem er gemeinsam mit AC/DC auf der Bühne gestanden hatte.

Der Frontmann der Foo Fighters durfte beim Konzert der legendären Rockband am 2. Oktober im MetLife Stadium in New Jersey gemeinsam mit ihr ‚Highway to Hell‘ spielen, nachdem seine Band bereits zum zweiten Mal als Vorgruppe seiner Idole aufgetreten war. Im Gespräch mit dem neuseeländischen Radiosender ‚The Rock‘ erinnerte sich Grohl an den emotionalen Moment. Seine Frau habe seitlich an der Bühne gestanden, während er mit AC/DC ‚Highway to Hell‘ spielte. Als er anschließend die Bühne verließ, seien ihm die Tränen gekommen.

„Ich schluchzte wie ein kleines Kind“, erzählte er. Er habe laut geweint und kaum fassen können, was er gerade erlebt hatte. Für ihn sei es einer jener seltenen Momente gewesen, in denen sich im Leben ein Kreis schließe. Diesen Auftritt werde er niemals vergessen. Grohl zeigte sich außerdem von der enormen Lautstärke der Band beeindruckt. „Das war die lauteste Bühne, auf der ich in meinem ganzen Leben gestanden habe“, erklärte er. Selbst Motörhead und alle anderen Bands, mit denen er bisher aufgetreten sei, hätten diesen Geräuschpegel nicht erreicht. „Ich glaube, AC/DC ist die lauteste Band der Welt“, fügte er hinzu.

Die Foo Fighters erhielten erneut die Gelegenheit, als Vorgruppe von AC/DC aufzutreten, nachdem ein Sturm sie gezwungen hatte, ihr Konzert am 25. September an diesem Veranstaltungsort abzusagen. Ursprünglich waren sie am 8. September beim Tourstopp der ‚Power Up‘-Tour in St. Louis für The Pretty Reckless eingesprungen. Dave gab zu, dass der Auftritt für ihn die Erfüllung eines „verdammt großen Lebenstraums“ gewesen sei. Genauso begeistert war er davon, nach dem eigenen Auftritt eine seiner Lieblingsbands live erleben zu dürfen. Während ihres ersten Auftritts als Vorgruppe erklärte er dem Publikum, wie sehr er sich über die Ehre freue, für AC/DC eröffnen zu dürfen. Eine solche Gelegenheit habe es für ihn zuvor noch nie gegeben. Damit habe er sich einen großen Wunsch von seiner persönlichen Lebensliste erfüllen können.

Allerdings habe er sich fast noch mehr darauf gefreut, anschließend selbst im Publikum zu stehen und AC/DC zuzusehen. „So sehr ich es auch geliebt habe, heute Abend von hier oben mit euch zusammen zu sein“, sagte Grohl zu den Fans, „ich kann es verdammt noch mal kaum erwarten, heute Abend dort unten mit euch zusammen zu sein.“ Der Musiker betonte außerdem, dass sich die Foo Fighters grundsätzlich nicht endgültig von ihrem Publikum verabschiedeten. „Wir sagen niemals Lebewohl, weil wir immer wiederkommen“, erklärte er. Ob seine Band jemals wieder als Vorgruppe von AC/DC auftreten werde, wisse er nicht. Allerdings halte er eine gemeinsame Tournee für eine großartige Idee.

Grohl nahm sich außerdem einen Moment Zeit, um The Pretty Reckless zu danken, ohne die seine Band diese Gelegenheit nicht bekommen hätte. „Oh mein Gott, schickt ihnen verdammt noch mal einen Geschenkkorb mit Käse“, scherzte er. Zum Abschluss bedankte sich der Musiker noch einmal bei den Fans und brachte seine Vorfreude auf den bevorstehenden Auftritt von AC/DC zum Ausdruck. „Ich kann es kaum erwarten, bis die Rock-’n‘-Roll-Band auf die Bühne kommt und die Rockshow endlich richtig losgeht. Wir sehen uns“, verabschiedete er sich.