Musik Foreigner wollen bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce auftreten

2024 AFC Championship - Kansas City Chiefs - : Travis Kelce and Taylor Swift - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2025, 12:52 Uhr

Die Kult-Band aus den 80ern bietet sich als Hochzeitsband für das Promi-Paar an.

Foreigner haben angeboten, die Hochzeitsband von Taylor Swift und Travis Kelce zu sein.

Die Classic-Rock-Band – am bekanntesten für ihre Powerballade ‚I Want to Know What Love Is‘ aus dem Jahr 1984 – hat einen offenen Brief an die Popsängerin und ihren Verlobten verfasst und darin ihre musikalischen Dienste für die Hochzeit angeboten.

Auf Instagram schrieb die Gruppe: „Liebe Taylor Swift und Travis Kelce, wir wissen, was Liebe ist. Wir haben 40 Jahre gebraucht, um es herauszufinden… und jetzt wisst ihr es auch. Bitte akzeptiert dies als unser offizielles Angebot, eure Hochzeitsband zu sein. Beste Wünsche, Foreigner.“ In dem Beitrag markierten sie sowohl Taylor als auch Travis.

Die beiden Stars hatten vergangenen Monat nach zwei Jahren Beziehung ihre Verlobung bekannt gegeben. Auf Instagram teilten sie eine Reihe von Bildern des Antrags und schrieben: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten.“ Travis‘ Vater Ed verriet, dass der NFL-Star Taylor bereits zwei Wochen vor der öffentlichen Bekanntgabe einen Antrag gemacht hatte – in einem Garten in Lee’s Summit, Missouri.

Im Gespräch mit John Kosich von ‚News 5‘ berichtete Ed: „Er hat sie rausgeführt, eigentlich wollten sie zum Abendessen gehen, aber er meinte: ‚Lass uns vorher noch ein Glas Wein trinken’… Sie gingen hinaus, und da hat er ihr den Antrag gemacht – es war wunderschön.“

Tatsächlich hatte Travis den Antrag schon länger geplant. In der ‚Jimmy Nath Show mit Emma‘ erzählte sein Vater: „[Travis] war bereit, aber er hat noch den richtigen Moment gesucht… Er hatte dieses Jahr im Juni und Juli so viel um die Ohren. Dann hatte er einen freien Tag vom Trainingscamp und ich schrieb ihm eine Textnachricht: ‚Komm schon, buch dir einen Flug, flieg zu ihr und mach es einfach.‘ Er hat nur gelacht.“