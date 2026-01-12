Stars Fran Drescher lobt ihren ‚entzückenden‘ ‚Marty-Supreme‘-Co-Star Timothée Chalamet

12.01.2026

Fran Drescher hat ihren „entzückenden“ ‚Marty Supreme‘-Co-Star Timothée Chalamet in den höchsten Tönen gelobt.

Die 68-jährige Schauspielerin spielt in dem gefeierten neuen Film die Mutter des Stars, Rebecca Mauser, und zeigte sich tief beeindruckt vom Talent des Publikumslieblings. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin sagte Fran: „Er ist entzückend. Ich meine, es ist nicht so, als hätte er mein bester Freund werden wollen oder so – obwohl ich dafür offen gewesen wäre! Aber er ist ein junger Kerl, der seinen Traum lebt. Ich freue mich sehr für ihn. Sein Erfolg ist absolut verdient.“

Fran erklärte, dass ihre Rolle als Präsidentin von SAG-AFTRA während des Schauspielerstreiks 2023 ihr dabei geholfen habe, die Rolle in ‚Marty Supreme‘ zu bekommen, da Regisseur Josh Safdie sie während der Verhandlungen häufig anrief, um sich über den Stand der Gespräche zu informieren. Der ‚Die Nanny‘-Star sagte: „Das hat uns zu Freunden gemacht, weil ich seinen Anruf immer angenommen habe. Und dann war ‚Marty Supreme‘ sein nächster geplanter Film, und Josh fand, dass Timmy und ich uns irgendwie ähnlich sehen.“

Drescher genießt es, wieder im Rampenlicht zu stehen, nachdem sie befürchtet hatte, nach der Leitung des SAG-AFTRA-Streiks möglicherweise keine Schauspielrollen mehr zu bekommen. Sie erklärte: „Das ist sehr schön für mich, denn ich habe mich mit den Königen unserer Branche angelegt. Und wenn es jemals eine schwarze Liste gegeben hätte, Baby, dann hätte mein Name darauf gestanden. Ich dachte, ich würde vielleicht nie wieder arbeiten.“