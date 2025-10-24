Stars Francis Ford Coppola verkauft seine persönliche Uhrensammlung

Francis Ford Coppola - May 2024 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 11:00 Uhr

Francis Ford Coppola verkauft seine persönliche Uhrensammlung.

Francis Ford Coppola verkauft seine geliebten Uhren, nachdem er durch den Flop seines Films ‚Megalopolis‘ Millionen verloren hat.

Der 86-jährige Regisseur, der 120 Millionen Dollar seines eigenen Geldes in den Blockbuster von 2024 investierte, der weltweit jedoch nur 14,3 Millionen Dollar einspielte, hat sieben Uhren aus seiner privaten Sammlung beim Auktionshaus Phillips zum Verkauf angeboten. Darunter befindet sich auch ein einzigartiges Stück im Wert von rund 1 Million Dollar, das Coppola selbst zusammen mit dem renommierten Uhrmacher François-Paul Journe entworfen hat. Die F.P. Journe FFC Prototype verfügt über eine menschlich geformte schwarze Titan-Hand, deren Finger und Daumen sich ein- oder ausstrecken, um die jeweilige Stunde anzuzeigen. François-Paul Journe sagte in einer Erklärung: „Als ich 2012 mit Francis sprach und seine Idee hörte, die Zeit mithilfe einer menschlichen Hand darzustellen, inspirierte mich das zu einer Uhr, die ich mir selbst nie hätte vorstellen können. Die Herausforderung war gewaltig – genau die Art von Uhrmacherkunst, die ich liebe.“

Berichten zufolge fertigte der Uhrmacher eine kleine Anzahl maßgeschneiderter Modelle auf Grundlage des Designs an, die an Privatkunden für rund 1 Million Dollar verkauft wurden. Die Uhren des ‚Der Pate‘-Regisseurs werden am 6. und 7. Dezember in New York City versteigert. Coppola hatte viele Jahre damit verbracht, ‚Megalopolis‘ zu verwirklichen und finanzierte den Film vollständig selbst, statt das traditionelle Studiosystem zu nutzen. Dennoch betonte er, dass er ihn nicht mehr als „Herzensprojekt“ betrachte als seine anderen Filme. Er sagte: „Ich denke, alle meine Filme sind Herzensprojekte. Selbst wenn man einen Film wegen des Geldes dreht – sobald man mitten in der Arbeit steckt, wird man leidenschaftlich dabei, weil man Kino einfach nicht ohne Liebe machen kann.“ Bei der Premiere von Megalopolis auf den Filmfestspielen von Cannes 2024 betonte der Regisseur außerdem, dass er sich „nie um Geld gekümmert“ habe und dass seine drei Kinder „kein Vermögen von ihm brauchen“.