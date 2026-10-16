Musik Olivia Rodrigo ist ‚unglaublich glücklich‘, mit Chappell Roan und David Byrne gearbeitet zu haben

Olivia Rodrigo at Daisy Chain Fields Festival 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 14:00 Uhr

Olivia Rodrigo ist 'unglaublich glücklich', mit Chappell Roan und David Byrne gearbeitet zu haben.

Olivia Rodrigo ist „unglaublich glücklich“, dass sie gemeinsam mit Chappell Roan und David Byrne das Musikvideo zu ihrem Remix von ‚Expectations‘ realisieren konnte.

Der Song ist auf ihrem aktuellen Album ‚You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love‘ zu finden. Für die neue Version hat sich der Popstar Unterstützung von Chappell Roan geholt. Der Remix erschien am Freitag (16. Oktober) zusammen mit einem Musikvideo, das an eine Spielshow aus den 1980er-Jahren angelehnt ist. In der fiktiven Sendung ‚The Big Expectations Show‘ stehen Olivia und Chappell vor der Kamera, während Talking-Heads-Frontmann David Byrne die Rolle des Moderators übernimmt. Auch Olivias langjähriger Produzent Dan Nigro hat einen Gastauftritt.

Auf Instagram veröffentlichte Olivia mehrere Bilder von den Dreharbeiten und zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit. „‚Expectations‘ mit @chappellroan ist jetzt draußen! Ich liebe diesen Song und das Video so sehr! Chappell ist ein unglaublicher Mensch und eine wahnsinnig inspirierende Künstlerin. Ich bin so glücklich, von ihr lernen zu dürfen und sie meine Freundin nennen zu können“, schrieb die Sängerin. Sie betonte außerdem, wie viel es ihr bedeute, gemeinsam mit Menschen kreativ zu sein, die ihr am Herzen liegen. Bei Chappell Roan, Dan Nigro, Amy Allen und Bardia Zeinali bedankte sie sich ausdrücklich für ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Idee. Auch David Byrne bekam ein besonderes Lob: „Ein riesiges Dankeschön an @davidbyrneofficial für diesen unglaublichen Gastauftritt! Ich habe große Erwartungen, Baby!“

Wie die britische Zeitung ‚The Sun‘ in ihrer Kolumne ‚Bizarre‘ berichtete, entstand die Zusammenarbeit, nachdem sich Olivia und Chappell im Sommer beim Daisy Chain Fields Festival wiedergetroffen hatten. Beide Künstlerinnen traten bei dem von Olivia ins Leben gerufenen Festival auf. Ein Insider erklärte gegenüber der Zeitung, dass die beiden schon länger über ihren gemeinsamen Produzenten Dan Nigro miteinander verbunden seien. Dieser habe mit beiden Sängerinnen eng zusammengearbeitet. Chappell hatte sich zuvor eine längere Auszeit vom Rampenlicht genommen und mehr als ein Jahr lang keine neue Musik veröffentlicht. Im August trafen sich die beiden Musikerinnen bei dem Festival erneut und beschlossen, gemeinsam an dem Song zu arbeiten. Chappell habe die Botschaft des Liedes besonders geschätzt, berichtete die Quelle. Das Ergebnis sei außergewöhnlich gelungen. Der Auftritt beim Daisy Chain Fields Festival hatte für Chappell offenbar auch persönlich eine große Bedeutung. Seit Mai hatte sie nicht mehr live auf der Bühne gestanden. Durch das Festival sei ihr bewusst geworden, wie sehr sie das Auftreten vermisst hatte.

Nach ihrem Auftritt bedankte sie sich auf Instagram bei Olivia für die Einladung und würdigte deren Engagement. Olivia nutze ihre Bekanntheit, um Positives zu bewirken und anderen Künstlerinnen eine Plattform zu bieten, schrieb Chappell. „Danke, dass du mich eingeladen hast! Du inspirierst mich auf so vielen Ebenen. Wir brauchen Künstlerinnen wie dich, die ihre Reichweite für etwas Gutes einsetzen und Licht in die Welt bringen“, erklärte sie. Zudem dankte sie Olivia für deren Unterstützung und betonte, wie sehr diese ihr Leben verändert habe. Ihr Fazit nach der Rückkehr auf die Bühne: „Es hat sich so gut angefühlt, wieder aufzutreten. Mir war gar nicht klar, wie sehr ich das vermisst hatte.“