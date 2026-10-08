Musik Olivia Rodrigo gibt für Meg Whites Kleid ein Vermögen aus

Olivia Rodrigo at Daisy Chain Fields Festival 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 11:00 Uhr

Olivia Rodrigo gibt für Meg Whites Kleid ein Vermögen aus.

Olivia Rodrigo hat sich einen besonderen Fan-Traum erfüllt und dafür tief in die Tasche gegriffen.

Die 23-jährige Sängerin ersteigerte ein legendäres Kleid von Meg White, Schlagzeugerin der Rockband ‚The White Stripes‘. Für das Vintage-Stück soll Rodrigo eine „exorbitante Summe“ bezahlt haben. Das weiße Kleid des Labels Gunne Sax trug Meg White auf dem Cover des 2003 erschienenen Albums ‚Elephant‘, das sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann und Bandkollegen Jack White veröffentlichte. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ verriet Rodrigo nun, dass sie das Kleid unbedingt besitzen wollte.

Bei einer Auktion des Hauses Julien’s wurde das Kleid im Mai im Rahmen der ‚Music Icons‘-Versteigerung angeboten. Ursprünglich war der Wert auf 4.000 bis 6.000 Dollar geschätzt worden. Am Ende wechselte das besondere Kleidungsstück jedoch für satte 25.600 Dollar den Besitzer. Für Rodrigo offenbar ein Preis, den sie bereit war zu zahlen. Eigentlich hatte die Sängerin sogar einen konkreten Plan für ihre Errungenschaft. Rodrigo wollte das Kleid bei der ersten Ausgabe ihres gemeinnützigen Festivals Daisy Chain Fields im August tragen. Doch daraus wurde nichts: Bei der Veranstaltung im Great Park im kalifornischen Irvine war es schlicht zu heiß. „Es war einfach verdammt heiß“, erklärte die Musikerin. Ganz aufgegeben hat sie ihren Plan allerdings nicht. „Vielleicht kann ich es tragen, wenn ich Daisy Chain im Winter veranstalte.“

Das Kleid stammt ursprünglich aus der privaten Sammlung der Musikerin Tracee Mae Miller, die mit Meg und Jack White befreundet ist. Nach Angaben des Auktionshauses hatte Miller für Fotoshootings damals Kleidungsstücke aus den eigenen Schränken mit Meg ausgewählt. Das weiße Kleid stammte direkt aus Millers Garderobe. Ihre Mutter hatte das Oberteil eigens auf ihre Figur angepasst und offenbar passte es anschließend auch Meg perfekt.

Rodrigos Begeisterung für ‚The White Stripes‘ ist seit Jahren bekannt. Zu Jack White entwickelte die Sängerin nach ihrem ersten Treffen im Jahr 2022 sogar eine enge Freundschaft. Als Rodrigo im April die NBC-Sketchshow ‚Saturday Night Live‘ moderierte, hinterließ der Rockmusiker ihr backstage eine motivierende Nachricht: „Kill it, kid.“ Auch öffentlich schwärmt Rodrigo von ihrem musikalischen Vorbild. Gegenüber Talkmaster Jimmy Fallon sagte sie: „Ich liebe Jack White. Er ist mein Held. Er ist der coolste Mensch überhaupt.“ White selbst zeigte sich schon 2022 begeistert von Rodrigo. Sie sei „sehr cool, sehr echt und eine große Liebhaberin von Musik“, sagte Meg damals. Besonders schätze sie, dass Rodrigo eine junge Generation für Vinyl und Musik begeistere. Ihr Urteil fiel entsprechend knapp aus: „Respekt.“