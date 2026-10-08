Stars Olivia Rodrigo kann es kaum erwarten, eines Tages zu heiraten

Olivia Rodrigo at British Summertime Hyde Park June 2025 7 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 14:00 Uhr

Olivia Rodrigo kann es kaum erwarten, eines Tages zu heiraten.

Olivia Rodrigo ist derzeit zwar Single, blickt auf die Liebe aber ausgesprochen optimistisch.

Die 23-jährige Sängerin, die sich Ende 2025 nach rund zwei Jahren Beziehung von Louis Partridge trennte, kann sich eine eigene Familie offenbar gut vorstellen. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ verriet sie, dass sie eines Tages unbedingt heiraten möchte. „Oh ja, ich bin ein echter Liebesmensch“, sagte Rodrigo. Ihre Einstellung zur romantischen Liebe habe sich trotz ihrer bisherigen Erfahrungen nicht verändert. „Ich bin sehr optimistisch, was die Liebe betrifft. Ich kann es kaum erwarten, zu heiraten – irgendwann.“ Bis es so weit ist, gestaltet sich das Dating für die Musikerin allerdings alles andere als unkompliziert. Als weltweit bekannte Sängerin steht auch ihr Privatleben regelmäßig im Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. Besonders belastend findet Rodrigo, dass selbst harmlose Treffen schnell zum Gegenstand von Spekulationen werden.

Im Gespräch mit dem Magazin sprach Rodrigo auch über die Diskussionen im Internet, die entstanden waren, nachdem sie im Sommer bei einem Date mit einem Private-Equity-Mitarbeiter fotografiert worden war. Sie empfinde es als „so schwierig und irgendwie traurig“, dass Beziehungen und Kennenlernen nicht mehr ausschließlich Privatsache sein könnten. „Jedes Mal, wenn ich mich unverbindlich mit einem Mann treffe, gibt es offenbar ein Foto davon im Internet. Das fühlt sich unglaublich übergriffig an“, erklärte sie. Besonders absurd werde es, wenn aus einem ganz normalen Treffen sofort eine vermeintliche Beziehung konstruiert werde. Plötzlich heiße es online, zwei Menschen seien verheiratet oder würden zusammengehören.

Rodrigo räumte zunächst ein, dass eine solche öffentliche Aufmerksamkeit wohl zu ihrem Leben dazugehöre. Dann korrigierte sie sich jedoch: „Nein. Eigentlich ist es wirklich furchtbar, und es fühlt sich unglaublich invasiv an.“ Sie habe den Eindruck, beobachtet und anschließend anhand von Fotos beurteilt zu werden. „Ich bin Single, ich habe keinen Freund“, stellte die Sängerin klar. Dass sie sogar vor ihrem eigenen Zuhause fotografiert werde und solche Bilder anschließend als angeblicher Beweis für einen schlechten Charakter dienten, sei für sie kaum nachvollziehbar. Trotzdem versuche sie, sich nicht davon verunsichern zu lassen. „Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, welche Werte ich habe. Daran versuche ich am Ende des Tages festzuhalten.“