Musik Olivia Rodrigo und Chappell Roan sollen gemeinsamen Remix veröffentlichen

Olivia Rodrigo and Chappell Roan at Guts premiere - October 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 18:00 Uhr

Olivia Rodrigo und Chappell Roan könnten schon in wenigen Tagen einen gemeinsamen Song veröffentlichen.

Die beiden Sängerinnen sollen an einer neuen Version von Rodrigos Titel ‚Expectations‘ gearbeitet haben, der auf ihrem aktuellen Album ‚You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love‘ zu hören ist. Am Montag (12. Oktober) teilte Rodrigo in ihrer Instagram-Story einen kurzen Einblick in eine Studiosession. Auf einem Bildschirm war offenbar die neue Abmischung des Songs zu sehen. Im Hintergrund war zudem eine Stimme zu hören, die stark an Chappell Roan erinnerte.

„Oh, Olivia macht jetzt also Remixe“, kommentierte die Stimme scherzhaft. Nach Informationen der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ soll der gemeinsame Remix bereits am Freitag (16. Oktober) erscheinen. Eine offizielle Bestätigung des Veröffentlichungstermins steht allerdings noch aus. Rodrigo und Roan kennen sich schon seit längerer Zeit. Beide arbeiten eng mit dem Produzenten und Songwriter Dan Nigro zusammen, der maßgeblich an ihren musikalischen Karrieren beteiligt war.

Wie ein Insider der Zeitung verriet, sollen die beiden Künstlerinnen während Rodrigos ‚Daisy Chain Fields‘-Festival im vergangenen Sommer beschlossen haben, gemeinsam Musik aufzunehmen.

„Olivia und Chappell sind schon lange befreundet“, erklärte die Quelle. Über Nigro hätten sie seit Jahren eine enge Verbindung. Roan habe sich in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und im Hintergrund an neuer Musik gearbeitet. Bei dem Festival im August, bei dem beide Sängerinnen auftraten, hätten sie wieder mehr Zeit miteinander verbracht. „Chappell liebt die Botschaft des Songs“, verriet der Insider. Die gemeinsam aufgenommene Version sei „magisch“ geworden.

Für Chappell Roan hatte das ‚Daisy Chain Fields‘-Festival offenbar auch persönlich eine besondere Bedeutung. Die ‚Pink Pony Club‘-Interpretin war zuvor seit Mai nicht mehr live aufgetreten. Ihr Comeback bei dem Festival, bei dem ausschließlich Frauen auf der Bühne standen, erinnerte sie daran, wie sehr sie das Auftreten vor Publikum vermisst hatte. Nach der Veranstaltung bedankte sich Roan auf Instagram bei Olivia Rodrigo für die Einladung und lobte deren Engagement für andere Künstlerinnen. „Du inspirierst mich auf so viele Arten“, schrieb sie an Rodrigo. Die Musikwelt brauche Künstlerinnen wie sie, die ihre Bekanntheit nutzten, um etwas Gutes zu bewirken.

Roan erklärte außerdem, dass Rodrigos Unterstützung ihr Leben in vielerlei Hinsicht verändert habe.

„Es hat sich so gut angefühlt, wieder aufzutreten“, schwärmte die Sängerin. „Mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich es vermisst hatte.“ Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass sie bei dem Auftritt ihre Fantasie rund um ‚Das fünfte Element‘ habe ausleben können. Ob der gemeinsame Remix tatsächlich am Freitag erscheint, bleibt abzuwarten. Die Andeutungen in Rodrigos Instagram-Story dürften die Vorfreude der Fans jedenfalls bereits deutlich gesteigert haben.