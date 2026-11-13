Stars Frankie Muniz nach Rennunfall ‚dankbar, überhaupt noch laufen zu können‘

Frankie Muniz - Malcolm in the Middle: Life is Still Unfair - Premiere - Disney/Stephanie Augello BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 10:00 Uhr

Frankie Muniz musste nach einem Unfall während des Trainings aus seinem Rennwagen befreit werden.

Frankie Muniz zeigt sich nach seinem schweren Rennunfall dankbar, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist.

Der Schauspieler musste nach einem Crash auf der Rennstrecke aus seinem Wagen befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Am Mittwoch (11. November) sollte der 40-Jährige beim Wohltätigkeitsrennen ‚Proud to Honor Veterans Day Classic‘ auf dem Daytona International Speedway in Florida antreten. Während des Trainings kam es jedoch zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen er medizinisch versorgt werden musste. Nun zeigte sich Muniz erleichtert, dass er keine schweren Verletzungen davongetragen hat.

In einem Instagram-Video berichtete der ‚Malcolm mittendrin‘-Star, dass das Dach seines Rennwagens aufgeschnitten werden musste, um ihn zu befreien. Die Rettungskräfte hätten ihn sicher aus dem Fahrzeug geholt und ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile erhole er sich und wolle bald wieder auf die Rennstrecke zurückkehren. „Ich habe zwar extreme Schmerzen, aber glücklicherweise keine schweren Verletzungen“, fügte er hinzu. „Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das sein kann, aber das ist ein Beweis dafür, wie gut die Ford Mustang Dark Horse gebaut sind und wie hoch ihre Sicherheitsstandards sind.“

Muniz bedankte sich bei Ford für die Möglichkeit, an dem Rennen teilnehmen zu dürfen. Gleichzeitig räumte er ein, dass es ihn enttäusche, letztlich nicht an den Start gehen zu können. „Ich hatte mich im Training sehr darauf gefreut, am Veterans Day die Air Force und unser gesamtes Militär zu vertreten und gemeinsam mit einigen meiner Lieblingsfahrer und einigen der besten Fahrer ein Rennen zu fahren“, gestand er. Anschließend dankte Muniz allen, die sich bei ihm gemeldet und ihm Genesungswünsche übermittelt hätten. „Ich kann wirklich sagen, dass ich gerade dankbar bin, überhaupt noch laufen zu können“, betonte er.

In der Bildunterschrift zu seinem Video beschrieb Muniz die vielen Nachrichten, Anrufe und Gebete als „überwältigend“. Der Unfall auf dem Daytona International Speedway am Vortag habe ihm einmal mehr vor Augen geführt, worauf es im Leben ankomme. Der ‚Agent Cody Banks‘-Darsteller kündigte abschließend an, bald wieder ins Renngeschehen eingreifen zu wollen. Er müsse das Erlebte zwar noch verarbeiten, sei aber wohlauf und freue sich bereits auf seine Rückkehr auf die Rennstrecke.