Stars Frankie Muniz nach Rennunfall im Krankenhaus: ‚Mein Mustang hat mich geschützt‘

Frankie Muniz NASCAR November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 10:15 Uhr

Frankie Muniz musste nach Rennunfall ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sorge um Frankie Muniz: Der Schauspieler ist nach einem Unfall auf dem Daytona International Speedway in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der 40-Jährige war am Mittwoch (11. November) während einer Trainingseinheit mit seinem Rennwagen verunglückt. Inzwischen durfte er die Klinik wieder verlassen. Ganz ohne Blessuren blieb der frühere ‚Malcolm mittendrin‘-Star allerdings nicht. Eigentlich sollte Muniz am Mittwochabend beim Wohltätigkeitsrennen „Proud to Honor Veterans Day Classic“ auf der Rennstrecke im US-Bundesstaat Florida an den Start gehen. Nach einem Zwischenfall während des Trainings musste er jedoch auf eine Teilnahme verzichten. Stattdessen wurde er zur medizinischen Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort mehrere Stunden lang beobachtet.

Mittlerweile konnte der Schauspieler Entwarnung geben. In einer persönlichen Erklärung zeigte er sich zwar enttäuscht über den Ausfall, betonte aber auch, dass er vergleichsweise glimpflich davongekommen sei. „Ich bin enttäuscht, dass ich heute Abend nicht bei der Ford-Veranstaltung ‚Proud to Honor‘ dabei sein kann. Ich hatte mich darauf gefreut, den Einsatz unserer Veteranen zu würdigen und mich mit diesen großartigen Fahrern zu messen“, erklärte Muniz.

Über seinen Gesundheitszustand sagte er: „Ich bin ein wenig angeschlagen, aber mein Mustang hat seinen Job gemacht und mich geschützt.“ Außerdem bedankte er sich bei den Verantwortlichen von Ford Racing, dem Daytona International Speedway und den Krankenhausmitarbeitern. Besonders hob er die Anteilnahme seiner Unterstützer hervor: „Ich möchte mich vor allem bei allen bedanken, die sich bei mir gemeldet und für mich gebetet haben.“ Auch Ford hatte sich nach dem Unfall zu Wort gemeldet. In einer ersten Mitteilung bestätigte das Unternehmen, dass Muniz während des Trainings in einen Zwischenfall verwickelt gewesen sei. Er sei zur weiteren Untersuchung in eine medizinische Einrichtung gebracht worden, aber „wach und ansprechbar“, hieß es.

Neben seiner Schauspielkarriere widmet sich Muniz bereits seit vielen Jahren dem Motorsport. Sein Interesse am Rennfahren entwickelte er 2004, zwei Jahre später begann er seine professionelle Laufbahn. Seit 2025 fährt er als Vollzeitpilot für Team Reaume. Allerdings könnte auch die Schauspielerei wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Nach dem Wiedersehen mit seinen früheren Kollegen für das Projekt ‚Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair‘ entdeckte Muniz seine Begeisterung für den Beruf neu. Im Gespräch mit ‚Deadline‘ erklärte er, die Dreharbeiten hätten seine Leidenschaft definitiv zurückgebracht. „Ich würde sehr gerne wieder Schauspieler sein“, sagte er. Früher habe er neben der Schauspielerei zahlreiche andere Interessen verfolgt, darunter verschiedene Sportarten, Golf und den Motorsport. Außerdem besitzt er ein Olivenölunternehmen. Doch die Arbeit am Set habe ihm ein besonderes Gefühl vermittelt: „Zum ersten Mal war ich wirklich glücklich, mich Schauspieler nennen zu dürfen. Ich habe diese Bezeichnung richtig angenommen.“ Derzeit wolle er sich zwar voll und ganz auf seine Rennfahrerkarriere konzentrieren. Sollte sich jedoch eine interessante Gelegenheit in der Film- oder Fernsehwelt ergeben, würde er nicht lange überlegen. „Wenn ich die Möglichkeit bekäme, in die Schauspielerei zurückzukehren, würde ich nicht zögern. Ich wäre liebend gern wieder dabei“, erklärte Muniz.