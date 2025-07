Film Freddie Prinze Jr.: ‚Saw‘ ließ andere Horrorfilme wie Komödien aussehen

Freddie Prinze Jr. - November 2022 - Christmas With You screening - The Bay Theater- CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 11:00 Uhr

Der Darsteller scherzte darüber, dass der Film andere Horrorfilme zu Komödien gemacht habe.

Freddie Prinze Jr. scherzte darüber, dass ‚Saw‘ andere Horrorfilme zu Komödien gemacht habe.

Der 49-jährige Schauspieler, der seine Rolle als Ray Bronson in der kommenden Fortsetzung von ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘ erneut aufnimmt, sprach darüber, wie James Wans Horrorfilm aus dem Jahr 2004 die Reaktion der Fans auf das gruselige Slasher-Genre nach Filmen wie ‚Scream‘ in den 1990er-Jahren veränderte.

Freddie erzählte in einem Gespräch mit ‚Extra‘: „Horrorfilme entwickeln sich alle zehn Jahre weiter, nicht wahr? Und das passiert viel schneller als bei Komödien, Dramen, Actionfilmen oder Ähnlichem. Und wir kamen gerade aus einer Zeit, in der Horrorfilme nicht wirklich respektiert wurden.“ Der Darsteller erklärte, dass ‚Scream‘ der Auslöser dafür gewesen sei, dass Filmemacher damit begannen, „anderen Drehbüchern und Ideen eine Chance zu geben“, woraufhin ‚Saw‘ herauskam und die anderen gruseligen Filme von einigen als „lustig“ betrachtet worden seien. Der Prominente enthüllte: „[Nach ‚Scream‘] begannen sie damit, andere Drehbücher auszuprobieren. Und sie begannen damit, anderen Drehbüchern und Ideen eine Chance zu geben. Plötzlich kam ‚Saw‘ heraus, wodurch unsere Filme nicht mehr so ​​gruselig sind … und die Kids sagten: ‚Na ja, jetzt habe ich das gesehen, also ist euer Film jetzt lustig.'“