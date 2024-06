Günther Jauch genießt Spiel mit Popcorn Fußball-EM: Bestwert bei TV-Quoten – und jubelnde Promis im Stadion

Günther Jauch mit Popcorn beim EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Mittwoch in Stuttgart. (ili/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 10:39 Uhr

Scholz, Jauch, Becker, Pocher und mehr sahen sich das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn im Stadion an. Noch viel mehr Zuschauende sorgten für einen neuen Bestwert bei der TV-Quote.

Das zweite Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft wollten alle sehen. Das große Interesse sorgte für einen neuen Bestwert bei der Einschaltquote an den TV-Geräten. Beim Match gegen die ungarische Mannschaft am Mittwochabend im Stuttgarter Stadion schalteten laut "agf.de" satte 23,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Beim 5:1-Erfolg gegen Schottland im EM-Auftaktspiel sahen laut der Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK bereits 22,49 Millionen Menschen die Übertragung im ZDF.

Viele Promis im Stadion

Das 2:0 der deutschen Kicker um DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (33) verfolgten zudem unzählige Zuschauende live vor Ort im ausverkauften Stadion. Darunter waren auch wieder viele prominente Persönlichkeiten.

Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (66), der nicht zum Eröffnungsspiel kommen konnte, nahm seine Frau, Politikerin Britta Ernst (63), im Stadion Platz. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (61) ließ sich das Spiel nicht entgehen.

Moderator Günther Jauch (67) genoss das Spiel ebenfalls sehr – für ihn war es mit einer Tüte Popcorn wohl fast wie im Kino. Entertainer Oliver Pocher (46) jubelte wieder mit und teilte in mehreren Instagram-Storys seine Begeisterung auch mit den Followerinnen und Followern. "Super gelaufen… Achtelfinale!!", lautete sein Fazit.

Zur Prominenz auf der Tribüne gehörten außerdem: Ex-Tennis-Star Boris Becker (56) und sein Sohn Elias Becker (24), Ex-GNTM"-Juror Thomas Hayo (55) und sein Neffe, Ex-Bundestrainer Jogi Löw (64), Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann (54) sowie Fußball-Legenden wie der Portugiese Luis Figo (51) und Weltmeister Sami Khedira (37).

Auch ein Donnerstagsspiel hat es aus Promi-Sicht in sich

Das dritte und letzte Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Sonntag (23. Juni) gegen die Schweiz statt. Anpfiff in Frankfurt am Main ist um 21 Uhr. Royal-Fans werden aber schon am Donnerstag (20. Juni) auf ihre Kosten kommen, denn Prinz William (41) und König Frederik (56) haben sich für das England-Dänemark-Spiel ab 18 Uhr ebenfalls im Frankfurter Stadion angekündigt.